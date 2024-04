ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo, 11 abr (EFE).- Una menor haitiana de 14 años fue violada presuntamente por un agente de la Dirección General de Migración (DGM) de República Dominicana en medio de un operativo contra indocumentados en la localidad de Verón, en Punta Cana, este del país, denunciaron este jueves a EFE activistas de derechos humanos.



La familia de la adolescente denunció el martes los hechos, ocurridos en la madrugada del viernes pasado cuando el agente entró a la casa de la menor, quien en ese momento se encontraba sola porque sus padres se habían ido a trabajar, explicó el activista Santiago Molina, quien acompaña a los parientes de la supuesta víctima en las diligencias ante el Ministerio Público.



De acuerdo con la información facilitada, el agente de Migración, cuyo nombre no se ha revelado, llevaba puesto un pasamontañas, al igual que sus compañeros, a quienes habría conminado a salir de la casa para luego presuntamente abusar de la menor.



Aunque tras los hechos, al parecer, el agente trasladó a la adolescente a un centro de retención de inmigrantes, después la llevó nuevamente a su casa bajo la amenaza de que no revelara lo ocurrido, añadió.



Según Molina, este jueves la menor fue recibida en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Genero, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Verón-Punta Cana.



Casos como este «han sucedido muchas veces», pero los indocumentados no los denuncian por miedo. Ahora han decidido revelar lo sucedido porque «ya estamos cansados de la situación», aseguró el activista.



Consultada por EFE, la Dirección General de Migración remitió una nota en la que afirma que el caso se está investigando «y si hay algún inspector (involucrado) será sancionado, cancelado y sometido a la justicia».



«No habrá contemplación en ese caso, que sean los tribunales los que determinen su suerte si es culpable o inocente. Pero comenzaremos a indagar», aseguró. EFE