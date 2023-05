Comunitarios temen que la estación policial se convierta en una pesadilla a raíz del traslado de detenidos en su zona residencial

La reconstrucción del Destacamento de Maquiteria, ha traído consigo una serie de conflictos entre los comunitarios de ese sector y la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, institución encargada de la obra.



A pesar de que había sido un anhelado proyecto, debido al deterioro que presentaba esta estación policial, los residentes de esas inmediaciones plantean que se sienten engeñados debido a que el tamaño del nuevo modelo de la comisaria, no es el que habían acordado ambas partes.



“Aquí se hizo un acuerdo que está grabado, accedimos que se haga un destacamento, pero algo pequeño. Accedimos a cambiar el tipo del destacamento, pero por algo pequeño. Nos prometieron incluso hacer un área verde, pero han hecho todo lo contrario”, expresó Kennedy de la Rosa, residente de ese sector.



Otra propietaria expresó que el ministro Ángel de la Cruz de Desarrollo Provincial, se apersonó al lugar y con él acordaron que se haría algo reducido y con áreas verdes. “Pero ahora parece que todo salió de control, hicieron la estructura más grande que el terreno. No midieron la magnitud del terreno y ahora están tomando las aceras del espacio público y tirando una verja perimetral y nosotros estamos siendo afectados y no vamos a tolerar esto”.



Los comunitarios expresaron que llevan varios meses presentando su oposición al ver cómo avanzaban los trabajos y confirmar que no se estaba cumpliendo lo que habían acordado.



“Estamos luchando hace 7 meses, yendo al Ayuntamiento, sostuvimos una reunión con el director, yendo a Desarrollo Provincial, hasta que hicimos una alarma y el vino aquí”, señaló De la Rosa.



La resistencia al ver la estructura, que ya está a un 80% de su construcción, es por el espacio que abarca y sus comunitarios temen que por su inmensidad, sea utilizada como fiscalía o como cárcel de esa zona.



“Ellos tienen en mente trasladar la subdirección para acá, aquí va a haber tres cárceles. Nosotros tenemos niños, hay muchos adultos mayores en casa, y no podemos permitir ese tipo de situación aquí. No la vamos a tolerar”, expresó Jennifer Salazar, comunitaria del residencial.



Félix Montero indicó que sus expectativas son que eso podría convertirse en un infierno si se trata del traslado de una cárcel en esa zona residencial.



“No podemos permitir que ahí se instale una cárcel, porque nos va afectar, aquí la mayoría somos viejos y los niños qué ejemplo le vamos a dar con un grupo de presos ahí. Nosotros no nos oponemos al cuartel porque le dijimos que el cuartelito lo podían hacer, reducido pero no una cárcel. Traen a todos los tipos de delincuentes. Si se convierte en una gloria bien, pero si se convierte es una pesadilla, que son nuestras expectativas, entonces, no”.



Dentro de las propuestas que presenta la comunidad se encuentra cambiar la utilidad de la estructura, pasándola de ser un destacamento a una escuela comunitaria, reducir parte de la estructura construida y ampliar el espacio el área verde o simple y llanamente demoler la obra antes de ser terminada.



Para el mediodía de este miércoles, tienen estipulada una reunión con el director para llegar a un acuerdo con respecto a la construida estructura.

Desarrollo Provincial



Leandro Mieses, director de Planificación de Apoyo al Desarrollo Provincial, explicó a elCaribe, durante un encuentro con la comunidad con el fin de encontrar una solución a los conflictos, que esta obra responde a la solicitud hecha por los mismos comunitarios y en respuesta a los diversos reportajes publicados en medios debido al mal estado de la estructura. “Dentro del plan nacional de seguridad ciudadana hay unas 250 urgencias que tiene la Policía Nacional, entre ellos, uno de los más críticos era este”.



Además explicó a los comunitarios que el tamaño que ocupa la edificación se adhiere a los nuevos modelos de destacamentos estipulados en la nueva Reforma Policial, que son más modernos y respetan los derechos humanos y de género de los miembros de la Policía Nacional, algo que “había sido explicado previamente a la comunidad”.