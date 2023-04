El borrador de resolución propuesto por la Junta Central Electoral (JCE) que establece la distribución de la proporción de género por demarcación en las candidaturas plurinominales de diputaciones, regidurías y vocalías de cara al proceso electoral de 2024, ha generado rechazo entre actores políticos y organizaciones civiles.



La disyuntiva radica en que en la Ley 20-23, Orgánica de Régimen Electoral, se establece que la cuota de género en las listas de candidaturas se aplicará a nivel nacional, pero la propuesta de la Junta indica que sea por cada demarcación electoral plurinominal.



En ese sentido y tras la decisión del Tribunal Electoral Administrativo (TSA) de asignar la cuota de género tomando como base la demarcación nacional y no en los territorios, la Coalición Ciudadana Cambiemos rechazó esta asignación.



De acuerdo con su coordinadora, Silvia Soto Fernández, la iniciativa es violatoria a todas luces de la Constitución de la República, la cual establece en el acápite 05 del artículo 39, que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar una participación igualitaria de hombres y mujeres. Señalaron, que por lo tanto la decisión es inconstitucional.



De igual manera, la Coalición expresó su respaldo al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por decenas de mujeres líderes, por, según ellas, violar, además, el artículo 142 de la Ley 20-23, sobre el principio de igualdad.



“La ley da poderes a los partidos políticos para proponer la cuota de género a nivel nacional, lo que se prestará a lo mismo de siempre, que debido al predominio que tienen los hombres en este espacio de poder, las mujeres terminan rezagadas en posiciones y demarcaciones de desecho, es decir, las que los hombres no quieran o no les vean ventajas en términos políticos o particulares”, denunció Soto Fernández a través de un comunicado de prensa.



Diputados dan su versión



La presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, Magda Rodríguez (PLD), valoró como positivo el borrador de resolución de la JCE, al considerar que lo que introduce como novedad “es que ustedes saben que la Ley recién aprobada, la 20-23, en el artículo 142 (…), lo que mandaba era que esa proporción de 60/40 fuera en las listas a nivel nacional, y lo que está proponiendo la JCE es que sea por demarcación”.



Agregó que esta es la mejor forma para que no se lesionen los liderazgos locales y territoriales, ya que los partidos tendrían la posibilidad de ajustar sus listados “a su conveniencia”, lo que afecta el trabajo de las mujeres que, según justificó, siempre están en desventaja frente a los hombres.



De su lado, su homóloga Fior Daliza Peguero (PLD) y otros congresistas señalaron que la ley deja a interpretación la proporción 60/40, “lo cual maltrata el liderazgo de las mujeres”, por lo cual aplaude la decisión de la JCE



Al ser abordado sobre el tema, el diputado José Horacio comentó que hay partidos que quieren alterar lo que dice la ley y presionar al órgano comicial.



“La Junta está actuando conforme a la ley, lo que pasa es que hay partidos que quieren alterar lo que dice la ley y presionar a la Junta para que actúe de una manera distinta, y la Junta no puede apoyar eso”, explicó el miembro del partido Opción Democrática (OD).



Mientras que Pedro Botello, vocero del PRSC en la Cámara Baja, dijo que no cree en la paridad de género, sino que la persona, sin importar que sea hombre o mujer, se debe ganar el escaño con esfuerzo y sacrificio.

Algunas demarcaciones tendrán paridad 50/50

El borrador de la JCE contempla que las organizaciones políticas respetarán los porcentajes correspondientes a la proporción de género en todas las listas de candidaturas plurinominales, contemplando la presentación de 40 % mínimo y 60 % máximo de candidaturas de hombres y mujeres en los cargos ya mencionados. El órgano electoral otorgó a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas un plazo hasta el jueves 04 de mayo de 2023, a las 4:00 de la tarde con el propósito de que en este tiempo puedan depositar por escrito sus impresiones, sugerencias, opinión u observación sobre el indicado borrador.



De acuerdo con la Junta, habrá paridad de género 50/50 en donde haya 2, 4, 6 y 8 representantes por demarcaciones. En donde haya 3 escaños, será 2/1 (dos hombres y una mujer o viceversa); cinco escaños, 2/3; siete escaños, 3/4; nueve escaños, 4/5, y así sucesivamente. En todos estos casos se aplicará el 60/40. El borrador contempla que las organizaciones políticas respetarán los porcentajes correspondientes a la proporción de género en todas las listas de candidaturas plurinominales, en los cargos de diputaciones, regidurías, suplencias de regidurías y vocalías, por cada demarcación electoral.