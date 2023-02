Santo Domingo.- La mañana de hoy un hombre de 45 años se subió a lo más alto de una de las torres de luz del Estadio Quisqueya, de donde amenazó con lanzarse porque se encontraba desesperado porque supuestamente un ingeniero de nombre Joel pretende despojarlo de su casa y sus terrenos.

“Yo no tengo miedo por mí vida, mi miedo es que mi familia se quede en la calle”

El sujeto, llamado Miguel Antonio Gómez Vargas, quien es padre de tres hijos, dijo que este ingeniero es el encargado de los trabajos en la avenida Circunvalación de Los Alcarrizos.

Gómez aseguró que Joel junto al ingeniero Juan Villar quería comprarle un terreno de 423 metro por 300 mil pesos. Además que expuso que el tasador con el que evaluaron sus terrenos lo votaron por ladrón, por lo que entiende que esa avaluación no vale y él quiere que se reevalué.

“Por más que luche y luche y no me escucharon. Yo quiero que el Estado me represente y me ayude, que es un daño que ese ingeniero quiere hacerme«, dijo Gómez Vargas en una entrevista teléfonica dada a CDN, mientras estaba aún en la cuspide de la torre, de aproximadamente 30 metros de altura .

Miguel Antonio afirmó que Joel junto a un tasador presentaron en Obras Pública otra cosa que no es lo que él tiene realmente en su terreno por lo que fue a la institución y no le quisieron escuchar a pesar de que llevó pruebas.

“Ellos solo le creen a él, yo no sabía ya que hacer, tengo tres días sin dormir pesando que hacer”.

Este chofer de camión de agua aclaró que el solo pide que le den lo que es justo por sus tres solares y su casa, que están ubicados en la Circunvalación de Los Alcarrizos.

Puedes leer:

Rescatan hombre amenazaba con lanzarse de torre de luz del Estadio Quisqueya

Gómez garantizó que el tiene todos sus papeles, que él todo lo que tiene lo ha logrado a base de su trabajo. “Yo no puedo creer que me quiten tres solares y lo que me dén, no me alcance para comprar uno”.

Luego de varias horas de persuasión el hombre bajó arrepentido, de una de las torres ubicadas en la calle Pepillo Salcedo.

Conversando con los medios de comunicación luego de vajar de la torre de luz del Estadios Quisqueya

“Decidí bajar porque el coronel Valenzuela, que es mi amigo, me habló y también mi hija que me llamó llorando”.

Luego de bajar con la ayuda del Cuerpo de Bomberos, Miguel Antonio Gómez Vargas, fue llevado por agentes de la Policía Nacional al Ministerio de Obras Públicas, donde lo recibió el Viceministro de Supervisión y Fiscalización, Roberto Herrera Polanco.

Durante la conversación tenida con el viceministro, este le prometió que hoy mismo se realizará una investigación sobre su denuncia.

De igual modo, aseguró que le van a reevaluaran su propiedad y le paran lo justo, lo que realmente vale.

Entidades que se dieron cita en el rescate

En el lugar se dieron cita diferentes organismos de socorro, como el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Unidad Hundri de la Defensa Civil, Ambulancias del Sistema Nacional de Saludas (SNS), la Policía Nacional, y miembros de la prensa.