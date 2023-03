Email it

La Dirección General de Contrataciones Públicas detectó irregularidades graves en el proceso de contratación para el desarrollo de un programa de bilingüismo en las escuelas públicas, que había sido cancelado por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) en febrero pasado.



Según explicó Contrataciones Públicas, las anomalías en procedimiento de excepción por proveedor único (INAFOCAM-CCC-PEPU-2022-0002), llevado a cabo por el Inafocam para la “Contratación de los servicios de formación y capacitación para la implementación del programa de bachilleres bilingües productivos”, se traducen en falta de motivación de los actos preparatorios exigidos para este tipo de procedimiento.



Concretamente, el informe pericial no justifica el uso de una modalidad de excepción por proveedor único que permitiera comprobar que la empresa adjudicataria Valdez Professional Training Systems, S.R.L., cuyo contrato ascendió los RD$598 millones, era la única con vocación de satisfacer el objeto de la contratación, anomalía que se transfiere a la resolución emitida por el Comité de Compras y Contrataciones. La falta de motivación de los actos constituye una violación al debido proceso.



No hay justificación



Según consta en la Resolución RIC-24-2023, la DGCP verificó que el expediente de la contratación no contiene documentos que demuestren que el adjudicatario era el único proveedor con posibilidad de satisfacer la necesidad de la institución por lo que se afectaron los principios de igualdad y libre competencia contemplado en la normativa.



Asimismo, se constató que el “informe justificativo” que sustenta la contratación fue emitido por un único perito, en violación a la resolución PNP-07-2020, que establece la disposición de designar tres peritos en los procedimientos de contratación que superen el umbral mínimo para procedimientos de comparación de precios en el año 2022, y en el caso del INAFOCAM, el procedimiento asciende los RD$598 millones.

En ese sentido, el órgano rector declaró que el procedimiento es nulo de pleno derecho.



La DGCP también informó que fue aplazada para el martes 14 la audiencia para conocer la medida cautelar presentada por Valdez Professional Training Systems, S.R.L., ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en contra de la Resolución 01-2023 del Inafocam, que terminó unilateralmente el contrato.

Valdez defiende contrato firmado con Inafocam

Sobre la suspensión del programa, puesto en marcha en la gestión de Saturnino Silva Jorge, quien fue destituyo del cargo en febrero, el director ejecutivo del Professional Training Systems (PTS), Juan Valdez, aseguró que en el contrato firmado con el Inafocam no existe ningún tipo de irregularidad. Señaló que la empresa que dirige tiene 15 años trabajando con la entidad en la preparación de profesores de inglés, y ha graduado a miles de maestros.