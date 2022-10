Detienen caravana de motores con 14 indocumentados en Manzanillo

Email it

Montecristi.- Miembros del departamento S-2 y del Cerco Fronterizo del Ejército de República Dominicana (ERD), apostados en la frontera, detuvieron tres motocicletas en la cuales transportaban 14 haitianos de forma irregular, en el municipio Manzanillo de esta provincia.

Los detenidos se trasladaban a través de una carretera paralela, para así salir a la autopista principal.

Durante la pesquisa fue detenido un dominicano como presunto propietario de los motores cuyo nombre no fue ofrecido. Mientras que los demás conductores identificados como, Yensima Juset y Jean Claude Gabriel, de nacionalidad haitiana, quienes conducían las motocicletas; marca CG GALACI 150, color negro, sin placa; un motor marca LONCIN color negro , chasse No LZL15P107AHG62123, sin placa y; un motor Z-3000, Color gris, chasee No- LZJL77116J5K8.

Los traficantes de los 14 ilegales y pasajeros entre ellos 4 mujeres, 8 hombres y dos niños, pretendían llegar hasta la autopista principal en la comunidad Copey, Montecristi, para continuar la travesía hacia pueblos del interior.

Las motocicletas ocupadas y las personas detenidas, fueron dirigidas al destacamento del Cerco fronterizo. Asimismo los entregaron a las autoridades de la Dirección General de Migración para los fines legales correspondientes.

Zona Fronteriza

En la provincia de Dajabón, el presidente de la república, Luis Abinader inició la construcción de un muro fronterizo. Con el oobjetivo de cohibir el paso de migrantes, el narcotráfico, el contrabando y el robo de vehículos y de ganado.

Asimismo la verja será doble en los lugares más críticos de la frontera y contará con dispositivos tecnológicos para cohibir el paso de migrantes.