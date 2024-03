Agentes policiales, adscritos al del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) apresaron por separado a 10 personas.



Entre los apresados hay cinco mujeres, por delito de estafa electrónica y realización de consumos no autorizados con tarjetas bancarias de otras personas, que causaron pérdidas por 229,950 pesos.



Diana Bienvenida Francisco González, de 25 años, en la provincia La Altagracia, fue detenida mediante la orden de arresto No. 00980-2024 por haber recibido en su cuenta la suma de 82,500 pesos, producto de una estafa a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. De igual manera, fue detenido en el municipio de Pedro Brand, provincia santo Domingo, Ángel Daniel Villanueva Peralta, mediante la orden de arresto No. 05718-202, por ser beneficiario de un depósito de 18,500 pesos, producto de una estafa por las redes sociales.