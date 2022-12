El comisionado para la reforma de la Policía Nacional, José Vila del Castillo, aseguró ayer que durante este proceso han tenido que luchar contra “el elefante blanco y la lacra de la corrupción” para adecentar esa institución.



Dijo que durante la gestión del mayor general Eduardo Alberto Then desmontaron una estructura que cobraba por nombrar en los puestos policiales, decidir los traslados, los ascensos, cobrar las pensiones, renovar los uniformes y las armas nuevas, así como otras irregularidades.



El experto explicó que existía una corrupción interna, institucional y sistémica dirigida desde la propia Dirección General hasta el último raso.



Era impulsada desde la cabeza, “obligando al último raso a pertenecer a ella”, indicó Vila del Castillo al participar como expositor en el seminario internacional sobre Seguridad Ciudadana, en la Biblioteca Pedro Mir, de la UASD.



“Todos los que no pertenecían al sistema fueron apartados, perseguidos o enviados a pequeñas oficinas”, expresó.



Cambios en la cúpula



Vila del Castillo indicó que en mayo pasado tuvieron que cambiar “de arriba abajo” la cúpula de la Policía y poner a generales y coroneles alineados con “el espíritu de la transformación”.



Dijo que todos los actuales generales del Consejo Superior Policial han sido evaluados desde el punto de vista profesional e integridad. También fueron evaluados y probados los 525 coroneles para la asignación de sus funciones en todo el país, en procura de un cuerpo disciplinado y humano.



En gran parte de la Policía, expresó Vila del Castillo, se está reconstruyendo todo aquello que fue desmantelado por los presidentes, los ministros y los directores de la Policía anteriores. Entiende que “la Policía es un reflejo de la sociedad”. “Una policía corrupta es una sociedad corrupta. No hay una Policía sin sociedad y no hay una sociedad sin Policía”.



Por otro lado, Vila del Castillo aseguró que ha sido la primera vez que, avalados por el presidente Luis Abinader, dirigidos por el Ministerio de Interior y Policía y con el consenso de la Policía, todos los ascensos “fueron limpios y transparentes”.



Además, se refirió a los avances logrados en la reforma policial en los ocho meses de ejecución, con mejoras en las gestiones financieras, auditoría de personal, dignidad para los agentes y modernización a todos los niveles en la infraestructura y operación policial.



Dijo que entre enero y junio el equipo que lidera la reforma había trabajado más de 3,000 horas.

Resalta trabajo de funcionarios y otros

Vila del Castillo resaltó el trabajo del director de la Policía Nacional, Alberto Then y del ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez. Subrayó, igualmente, el rol de Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Finjus, en los contactos con la sociedad civil, y de Roberto Santana, exrector de la UASD, en la planificación educativa policial. Dijo que vieron la esperanza de cientos de policías que estaban hastiados de la corrupción.