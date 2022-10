Email it

En este año 2022 se conmemora el 10 aniversario del Día Internacional de la Niña, en este decenio se ha avanzado en sus derechos, pero todavía las adolescentes se enfrentan a muchos desafíos para desarrollar todo su potencial.



El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió en esta simbólica fecha sobre las desigualdades que padecen ellas, por ser niñas, debido a que continúan teniendo retos importantes en lo que respecta a su educación, bienestar físico y mental, y la protección necesaria para una vida libre de todo tipo de violencia, y esto incluye el aspecto psicológico, la agresión física, el abuso sexual y también el feminicidio.



Además, los perpetradores de estos crímenes están cerca de las niñas: en sus casas, en sus escuelas y en sus familias, y estos son los espacios más inseguros para ellas.



De su lado, Rosa Elcarte, representante residente del Fondo que trabaja con la infancia, indica: “La niñez y la adolescencia son períodos clave en los que las niñas y los niños aprenden e interiorizan normas sociales y de género nocivas, que generan desigualdades entre niños y niñas, y estas disparidades tienen consecuencias en todos sus caminos”.



Asegura, a su vez: “Ahora es el momento de acabar con los estereotipos, y de garantizar que toda la niñez esté protegida. De lo contrario, es más probable que sufran y perpetúen las mismas normas sociales dañinas cuando sean adultos”.



“Hacemos un llamado a los hombres para que asuman la corresponsabilidad del mantenimiento y de la educación de los hijos e hijas, y a las madres y a los padres para que fomenten entornos familiares, culturales y sociales que no discriminen a las niñas sobre los niños; que no las sexualicen y cosifiquen, para que no las empujemos a un embarazo o a una unión temprana, para que las niñas se puedan empoderar y definir la mejor forma de vida para su desarrollo personal”, expresa la máxima autoridad de Unicef en la nación dominicana.