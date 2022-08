Luego de saberse que no existe ningún informe ni pruebas que indiquen que el expelotero David Ortiz fue mandando a matar por el presunto narcotraficante César Emilio Peralta, alias César el Abusador, la defensa de este calificó como irresponsables a quienes realizaron la investigación privada que arrojó estos resultados.



Para el abogado Joaquín Pérez el periódico estadounidense The Boston Globe, que publicó en marzo pasado los hallazgos de Ed Davis, excomisionado de la Policía de Boston, contratado por Ortiz para realizar una pesquisa privada luego de su atentando, también fue irresponsable. “Eso fue algo descabellado que yo no sé por qué publicaron”, expresó.



“Considero que fue extremadamente irresponsable del periódico y más irresponsable de la persona que supuestamente había sido jefe de la Policía de Boston, en hacer esa sugerencia en un momento en la que no tenían ningún soporte, no había ninguna razón para hacerlo”, agregó el representante del presunto narcotraficante, al conversar vía telefónica con elCaribe.



Acusación sin base



Piensa que decir que César Emilio Peralta mandó a matar a Ortiz por sentir que este le faltó el respeto fue una acusación sin ninguna base y se encontró “muy extraño” que un periódico de reputación en los Estados Unidos haya hecho un reporte de esta naturaleza “sin revisar los hechos”.



Dijo que esto le provocó daño a su cliente, quien ahora está en prisión en Puerto Rico. “Son unas acusaciones sin ninguna base pues César y David Ortiz eran amigos y no había ninguna motivación para que César fuera que ordenara esa clase de ataque tan vil contra una persona”, indicó.



Con respecto a Ortiz, el jurista se cuestionó si el exjugador de Grandes Ligas estuvo de acuerdo con la publicación de esas investigaciones.



“Uno no sabe hasta qué punto a David lo utilizaron para prestarse para esto, yo no creo que David estuviera tan de acuerdo en esa publicación, esa es mi impresión”, dijo.



Pérez indicó, además, que sí tuvo la oportunidad de ponerse en contacto con el reportero de The Boston Globe, que publicó la investigación privada, y dijo que este le manifestó que no tenía ninguna prueba. “Que nada más estaban repitiendo lo que supuestamente habían oído de una persona que anteriormente había sido jefe de la Policía, lo que te demuestra el gran grado de irresponsabilidad de estas personas”, sostuvo.

Ministerio Público buscó el informe sin éxito

La semana pasada, el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira reveló a elCaribe que el Ministerio Público no ha tenido acceso a los hallazgos privados sobre el atentado a Ortiz, debido a que los mismos no están plasmados de manera escrita ni tampoco recibieron pruebas de que el expelotero fue realmente mandando a matar por César Peralta. Espiñeira era quien tenía a su cargo los trámites para acceder a estos los datos de las indagatorias particulares.