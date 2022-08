La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) informó que la solicitud de extradición se debe realizar por la vía diplomática y sustentada con las documentaciones de lugar.



A través de un comunicado, la Sala Penal indicó que los documentos que sustentan el pedido deberán contener la indicación precisa del hecho imputado, la fecha y el lugar en que fue practicado, así como datos o antecedentes necesarios para la comprobación de la identidad de la persona reclamada.



El criterio de la sala está establecido en las resoluciones números 001-022-2022-SRES-01192 y 001-022-2022-SRES-01204 sobre los procesos de extradición conocidos a dos personas a quienes los jueces ordenaron la libertad pura y simple.



En el caso de la ciudadana, los jueces consideraron que esta no fue solicitada por vía diplomática conforme al artículo 14.1 del Tratado de extradición suscrito entre el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de la República Federativa del Brasil.



Mientras que, en el caso del ciudadano, la corte ordenó su libertad pura y simple y la entrega de sus bienes, porque el país requirente (Estados Unidos) no demostró la identificación del ciudadano solicitado en extradición, por lo que entregarlo violaría sus derechos fundamentales, como son la libertad, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.



“En esta perspectiva, vale apuntar que, no basta que el Estado requirente esté convencido de la persona que persigue, sino que, además, debe dar fiel cumplimiento con lo establecido por el tratado en extradición vigente y aportar todas las documentaciones pertinentes que permitan identificar de manera indubitable a la persona requerida; lo que en el caso no ha ocurrido”, precisa la resolución.



En ese sentido, Sala Penal de la SCJ establece que el pedido en extradición se debe realizar por vía diplomática y sustentada con documentos.