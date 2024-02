Participación Ciudadana solicitó al presidente Luis Abinader suspender la propaganda gubernamental, que según afirma viola el decreto 1-24, así como la Ley 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 de Régimen Electoral.



La organización de la sociedad civil informó que ha venido observando que bajo la denominación de “Chequéame tú”, el Gobierno está pagando páginas y portadas de periódicos con una serie de informaciones de logros gubernamentales” que no son otra cosa que propaganda electoral.



Agregó que el Ministerio de Agricultura está pasando de manera frecuente en diversos programas y medios de comunicación radiales y televisivos, un anuncio en el que sale el ministro Limber Cruz y otras personas, con fotos del presidente Abinader, agradeciendo el apoyo que éste ha dado a la producción alimentaria.



Dijo que otra muestra de estas violaciones es el anuncio a página completa en algunos periódicos promoviendo el crecimiento de las exportaciones y de las zonas francas.



La entidad afirmó que en las redes sociales, el Gobierno está promoviendo el plan “Más salud y esperanza de bida”, donde se atribuye el mérito de “elevar la calidad de vida de los pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus.”



Participación Ciudadana apeló al presidente Abinader quien, dijo. se ha comprometido a no usar los recursos públicos para fines electorales y pidió la intervención de la Junta Central Electoral para “tomar cualquier medida cautelar respecto a cualquier bien o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado”.