El abogado penalista Miguel Valerio afirmó ayer que el caso Pulpo, en el que está implicado Alexis Medina, demostró que el proceso penal es mucho más ágil cuando el tribunal varía la prisión preventiva para que el juicio se lleve a cabo con el imputado en libertad.



“Es decir, prácticamente en una o dos semanas se presentan las conclusiones finales, vendrán las réplicas y se acabó”, argumentó Valerio. Asimismo, sostuvo que cuando la prisión preventiva pasa de 18 meses, en los casos declarados complejos, en principio debe otorgarse una libertad pura y simple.



Sin embargo, explicó que existen dos corrientes de pensamiento con posiciones encontradas, respecto a si la libertad por el cese de la prisión preventiva debe ser pura y simple, o si el tribunal puede aplicar o combinar otras medidas de coerción prescritas en el artículo 226 del Código Procesal Penal.



“Hay un desfase en la ley, porque dice cesa la prisión preventiva, pero no dice expresamente que se pone en libertad pura y simple. Hay jueces que interpretan en un sentido, diciendo que no otorgarán la libertad pura y simple, sino que se la cambiarán por otra que lo ate al proceso, y hay otros jueces que dicen que la prisión preventiva cesó, y por lo tanto, otorgan la libertad pura y simple”, expuso al ser entrevistado en el programa Despierta con CDN.



Puntualizó que esa problemática no ha llegado a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), debido a que la parte a la que le conceden la variación de la medida no decide apelar. Sin embargo, consideró que ese será un tema de debate constitucional y de interpretación de la ley.



Por otra parte, el letrado consideró que hay una sed exacerbada en los casos de corrupción, debido a que fue un tema de campaña política.