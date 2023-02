El abogado constitucionalista y académico Eduardo Jorge Prats afirmó que dentro de la nueva propuesta de Código Penal (CP) debieron incluirse las tres causales del aborto.



Sin embargo, va más allá en el análisis y sostiene que sólo la acción de los grupos que promueven estos derechos podrá hacer que el tema alcance un clímax que obligue a los políticos a comprometerse con la despenalización.



“No es costoso políticamente ser conservador. De hecho, ser antihaitiano, antimigración, antimujer es algo que está en el mainstream del stablishment. A los políticos no les cuesta nada negarle los derechos a la mujer, hay que incrementar el costo político y eso no se resuelve jurídicamente, se resuelve a través de la movilización, de la concientización y ahí es que entiendo que el movimiento feminista debe librar la lucha”, apuntó en una entrevista con la periodista Katherine Hernández en su programa Siendo Honestos por CDN Canal 37.



Para Prats, el movimiento pro-derechos de la mujer debe estar al nivel de los activistas y de la clase media, pero no ha podido permear como un sentir popular.



“Juicios paralelos”



Jorge Prats sostiene que ha habido reformas y avances en la independencia del Poder Judicial, pero cree que son muchos los retos que aun están en el camino.



“Vivimos en la época de los juicios paralelos y la filtración de información por parte de las autoridades de la persecución. Las medidas de coerción, que deben ser excepcionales, se han vuelto la regla y la única medida de coerción que se asimila en la opinión pública es la prisión preventiva. Esto ha llegado a un nivel que incluso los plazos establecidos en la ley para la duración de los procesos, los jueces los extienden sobre la base de una interpretación errada en la que se castiga a la defensa sobre la base de ejercer sus recursos. El imputado no puede ser culpable de la mora judicial, del retraso causado por la lentitud de los procesos jurisdiccionales”, expresó.

Jurista destaca labor de procuradora Germán

El jurista destacó la labor que realiza la procuradora Miriam Germán, de quien dijo que ha tenido una trayectoria inmaculada. “El Ministerio Público no está para criticar acusados en la prensa, tiene que estar en condiciones de aun recabando pruebas que signifiquen el descargo, decidir no perseguir porque tiene esa posibilidad de ejercer su principio de oportunidad”, apuntó.