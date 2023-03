El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, advirtió ayer que si la Policía Nacional no se propone cambiar, nunca habrá una transformación de la institución como lo exige la sociedad.



“Ese cambio, esa transformación, la misma Policía debe quererlo”, manifestó durante su homilía en una misa que ofició en honor a 81 policías caídos en servicio.



A consideración del prelado por más aspiraciones que se tengan para cambiar el cuerpo del orden, esto no será posible si sus miembros no asumen esta tarea.



“Por muchos deseos de cambios que hayan, del señor presidente, de la sociedad civil, de las instituciones, si la misma Policía Nacional no se propone esto, no lo asume como una tarea suya, no habrá transformación”, expresó.



“La misma institución debe querer ese cambio, esa transformación”, reiteró Ozoria en el acto religioso, al que asistieron el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez (Chu); el director de la Policía, mayor general Eduardo Alberto, altos oficiales, otros agentes, como también los familiares de los policías caídos.



El prelado exhortó a los policías presentes en el acto, celebrado en el auditorio de la Policía Nacional, que está ubicado en la Plaza Educativa Policial, a ejercer sus funciones con honestidad y apegado a las normas.



Por igual, monseñor Ozoria llamó a los agentes a la obediencia y a escuchar la Palabra de Dios.

En la misa, en la que se leyeron lecturas correspondientes del ceremonial, la bandera de la institución fue presentada por dos policías.



Mientras que las placas de reconocimiento póstumo entregados a las familias de los agentes caídos, fueron mostraron por dos edecanes del Ministerio de Interior y Policía.



En febrero pasado, el presidente Luis Abinader dijo que el proceso de reforma de la Policía seguirá avanzando este año, y resaltó los esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana.