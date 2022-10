El aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis de León, planteó que una alianza entre esa organización política y la Fuerza del Pueblo garantizaría el triunfo de la oposición en las elecciones del 2024.



Al participar en el programa Despierta con CDN, el dirigente peledeísta planteó que dicha alianza también proporcionaría “la liberación del pueblo que vive ahora un estado de incertidumbre por la crisis económica, la inflación, el desempleo y la improvisación”.



El alto dirigente peledeísta afirmó que en las circunstancias actuales ninguno de los partidos políticos del sistema tiene posibilidad de ganar la Presidencia de la República solo. Además, recordó que el PLD históricamente ha obtenido todas sus victorias conformando alianzas con otras fuerzas políticas.



“El Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y hasta el Partido Revolucionario Moderno son fuerzas boschistas; sobre todo el PLD y Fuerza del Pueblo son fuerzas depositarias del pensamiento del Prof. Juan Bosch”, expresó.



De León indicó que si el PLD formalizó una alianza con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en 1996, no ve razón para impedir una alianza con sus partidos hermanos.



Consideró que esa unidad debe producirse tanto en las elecciones municipales de febrero del 2024, como en las congresuales y presidenciales del mes de mayo de ese año.



El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana dio garantías de que permanecerá en esa organización política aunque no resulte favorecido con el voto mayoritario de la militancia peledeísta en la consulta que tendrá lugar el próximo domingo 16 de octubre.



De León expresó que la consigan de su proyecto político es “La unidad boschista garantiza la victoria”, por lo que propuso una unidad que le permita al pueblo ver un PLD fuerte mirando hacia el 2024.



Encuestas



Al ser cuestionado por los bajos porcentajes que obtiene en las encuestas que miden la intención de voto de los dirigentes políticos que aspiran a la candidatura presidencial del principal partido de oposición de cara a la consulta interna 16 de octubre, respondió con una cita del Prof. Juan Bosch: “En política hay cosas que se ven y cosas que no se ven”.



“Ustedes saben que el voto es secreto, la gente me conoce”, dijo.

Dice muro no resuelve problema migratorio

Al referirse al tema de la construcción del muro en la frontera con Haití, dijo que ese es un eslabón pero no la solución definitiva del problema de la migración haitiana hacia la República Dominicana.



Para él, la solución a este flagelo es el entendimiento, la cooperación y la conciencia. “Apelamos a la comunidad internacional porque su proyecto es echar a pelear a Haití con la República Dominicana”, agregó.