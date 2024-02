La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aún no arranca con la fiscalización de los 170,436 vehículos que no renovaron su marbete en la fecha establecida, esto a pesar de que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ya emitió un comunicado que asegura que no habrá prórroga.



El comunicado emitido por la DGII dice que, vencido el plazo para la renovación del marbete sin recargos, el cual inició el 17 octubre del 2023 y culminó el pasado martes 31 de enero de este año.



El documento señala que Impuestos Internos recaudó RD$2,646,384,000 de un monto estimado de RD$2,881,804,500, lo que significa un cumplimiento equivalente a un 91.83%.



En esta nota la entidad añade que no habrá prórroga. Y continúa explicando que los que quieran renovar tendrán hasta el próximo 29 de febrero para llevar a cabo la renovación, habiendo pagado el antes un recargo de RD $2,000.00, sumado al costo del marbete.



Sin embargo, pese a este comunicado fue emitido hace dos días y a lo que establece la Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el director de la Digesett, Francisco Osoria de la Cruz asegura que no pueden hacer el operativo de fiscalización de los vehículos que se quedaron sin renovar su marbete a tiempo.



“Nosotros no podemos hacer un operativo sin que la DGII envíe alguna directriz, tenemos que esperar, porque yo no sé si ellos tiene algún plazo”, declaró Francisco Osoria al preguntarle cuándo iniciará la fiscalización de los automóviles que se quedaron sin renovar.



Tras un recorrido realizado por las diferentes avenidas principales del Distrito Nacional periodistas de este medio de comunicación pudieron comprobar que los agentes de la Digesett que se encuentran en función siguen esperando la orden para dar comienzo a los operativos de fiscalización.



“A nosotros aún no se nos ha ordenado que comencemos a parar los vehículos que no tienen su marbete renovado, no lo han dicho por ninguno de los grupos de WhatsAPP que tenemos ni los comandantes han venido a decirnos nada de eso”, manifestaron varios agentes de la avenida 27 de febrero, Máximo Gómez, entre otras arterias. Vale la pena agregar que las prórrogas que en años anteriores la DGII otorgó para que los conductores tuvieran más oportunidad para renovar sus marbetes fueron con el objetivo de mitigar la aglomeración de personas que esto producía en momentos de la pandemia del covid.

Qué dice la ley de tránsito sobre el marbete

Es necesario recordar que la Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el artículo 189, que en su numeral 13 prohíbe conducir un vehículo cuyo marbete no haya sido renovado.



Establece que los conductores que manejen en vehículos de motor sin portar en el cristal delantero el denominado Marbete de Inspección Técnica Vehicular serán sancionados con el pago de uno a tres salarios mínimos.