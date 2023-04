Email it

Santo Domingo, Rep. Dom. Con el propósito de convertir a Santo Domingo Este en una “Marca ciudad”, Dío Astacio contempla para ese municipio, la creación de un primer refugio animal del país con un sistema de identificación por el iris del ojo, así lo manifestó el precandidato a la alcaldía por esa demarcación.

Astacio resaltó que ya están visualizando posibles terrenos para el refugio animal. “Queremos aclarar que no se trata de una perrera, y menos un almacén de animales; se trata de un refugio animal, que servirá casi como un pequeñísimo zoológico, donde usted podrá ir y ver si quiere una mascota, acogerla, llenar los trámites y entonces se le entrega su mascota, y si no quiere una mascota no la va a llevar”, puntualizó.

Sobre el sistema especial que a través del iris del ojo del animal le hace el registro, informó que ya lo tienen contratado, por lo que explicó que a través del iris del ojo se codificarán todos los animales de la ciudad y los de quienes deseen llevarlo.

“El ayuntamiento tendrá un registro, si a usted se le pierde ese animal y ese perro lo encuentra una persona, usted puede reclamar por su mascota, y es que luego de escanear el iris del ojo, inmediatamente se sabe de quién es ese animal, único, único sistema”, destacó el pastor Dío Astacio.

Además, de este proyecto, el pastor y dirigente político tiene dentro de su propuesta de convertirse en el próximo alcalde de Santo Domingo Este, desarrollar una marca ciudad que contemple el desarrollo cultural, turístico y económico.

Astacio ofreció estas declaraciones durante una entrevista en el programa Telematutino 11, realizada por los periodistas Ramón Núñez y Jacqueline Morel.