Diputada aboga por la inclusión y la mejora de derechos para personas con discapacidad en la Cámara de Diputados

Santo Domingo Norte;- En una intervención cargada de sensibilidad y compromiso, la diputada Patricia Núñez, representante de Santo Domingo Norte por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), hizo un llamado urgente en la Cámara de Diputados para abordar las dificultades que enfrentan las familias con miembros con discapacidad y garantizar una verdadera inclusión en el país.

Núñez destacó que la inclusión no debe limitarse a fechas conmemorativas como el Día Mundial del Síndrome de Down, celebrado el pasado 21 de marzo, y el próximo Día Internacional del Autismo, el 2 de abril. “La inclusión no es un favor, es un derecho”, afirmó, subrayando que este tema debe ser tratado de manera constante y no solo en días específicos.

En su discurso, la diputada compartió las dificultades que enfrentan las familias, especialmente las madres de sectores vulnerables, quienes lidian con barreras extremas para cuidar a niños con discapacidad. Núñez expresó su preocupación por la falta de infraestructura adecuada, diagnósticos oportunos y cobertura de terapias esenciales en los seguros básicos, lo que afecta directamente la calidad de vida de estas familias. “Muchas madres ya están sin fuerza”, lamentó, haciendo eco de las voces de quienes viven en condiciones de precariedad.

Además, Núñez solicitó al presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, la conformación de una mesa de trabajo para debatir y socializar propuestas fundamentales, como la modificación de la Ley General de Discapacidad 513 y la Ley de Seguridad Social 87-01. Estas reformas buscan garantizar una atención integral y equitativa para las personas con discapacidad, especialmente aquellas que quedan en un limbo de asistencia entre los 18 y 60 años.

Con este llamado, Patricia Núñez reafirma su compromiso con la inclusión y la mejora de los derechos de las personas con discapacidad, abogando por un futuro más justo y equitativo para todos.