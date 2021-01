Diputado Tobías Crespo da positivo al Covid-19

Santo Domingo. El diputado por la Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo, informó este sábado que se encuentra positivo al coronavirus.

Crespo dio a conocer la información a través de su cuenta de Twitter, donde indicó que se mantendrá en contacto con sus seguidores por las redes sociales.

“Por esta vía les comunico que he recibido los resultados de la prueba del Covid-19 que indica que he dado positivo al virus, por lo que me acojo al distanciamiento social y me mantendré aislado respetando las medidas de Salud”, indicó el diputado.

Según el boletín médico divulgado este sábado por el Ministerio de Salud Pública se registraron 17 nuevas defunciones por Covid-19 y 1,362 contagios más en las últimas 24 horas.

El país contabiliza de este modo 202,507 casos confirmados de coronavirus y 2,513 muertes por la enfermedad desde la llegada de la pandemia, en marzo de 2020.