Al menos 14 de los 21 miembros de la comisión especial de la Cámara de Diputados apoderada del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Ley 15-19) acogió rendir un informe favorable de la pieza tal y como fue aprobada por el Senado.



Será en la sesión convocada para el lunes 13 de este mes cuando los legisladores rendirán el informe al Pleno.



El diputado Elías Wessin, presidente de la comitiva, al ofrecer la información dijo que los congresistas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) votaron en contra.



“De 21 miembros que tiene la comisión especial designada por la Cámara de Diputados 14 votaron a favor de la aprobación del proyecto íntegramente como vino del Senado. En los debates nosotros discutimos todos los puntos que modificó el Senado…y eso se hizo normalmente, sin ningún problema”, sostuvo el titular del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).



Mientras, el partido morado enfatizó en que se modifique la pieza para agregar el voto automatizado a partir de los comicios del 2028 y que se establezcan sanciones al transfuguismo político.



Antes de empezar la reunión, el diputado Gustavo Sánchez, miembro de la comisión, recordó que la iniciativa es una ley orgánica, que requiere de las dos terceras partes del quórum para ser aprobada, y que el partido que milita tiene una matrícula de legisladores “que le da legitimidad a las leyes”.



Aseguró esto en el marco que de los 189 diputados en función que tiene el Congreso Nacional (ya que hay uno preso en Estados Unidos), 59 pertenecen al partido de la estrella amarilla y 93 al Partido Revolucionario Moderno (PRM).



Sánchez señaló, además, que el PLD procura que se sancione a través de la legislación elementos como el transfuguismo y que quien se vaya a otro partido no aspire en él.



“Que una persona que aspire en un partido pierda en ese partido y vaya a otro a aceptar una candidatura, ese tipo de acto debe ser no solamente sancionado sino más bien que no tenga espacio en ningún partido a través de la ley”, manifestó tras reiterar que para esa organización la posición es “innegociable”.



Sobre el voto automatizado (la segunda propuesta peledeísta), aseguró que debería implementarse aunque sea en las elecciones de los regidores.



Vocero del PRM



Al igual que legisladores no peledeístas, Julito Fulcar afirmó que el transfuguismo no es materia de la Ley 15-19 sino de la Ley de Partidos (Ley 33-18), por lo alegó que no debía ser debatida en la reunión.

Fulcar dijo a peledeístas que aprobarán la pieza

A Julito Fulcar le pareció que el partido morado introdujo los temas del transfuguismo político y el voto electrónico como un elemento “perturbador” que, para él, no contribuirá a la aprobación de la normativa de ley. El vocero de la bancada perremeísta dijo a los peledeístas que al final se va a aprobar “lo que la mayoría entienda”. “Nuestra intención es procurar consensuar el proyecto, pero si no podemos consensuarlo, hay que aprobarlo”, advirtió.