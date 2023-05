Legisladores de los partidos del PLD, Fuerza del Pueblo (FP), Revolucionario Dominicano (PRD) y Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), abandonaron la sesión de la Cámara de Diputados en protesta por la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que establece la reserva de un 20% por nivel de elección para los comicios del 2024.



A pesar de la salida de los legisladores del hemiciclo, la sesión no fue suspendida.



Reunidos frente al Salón de la Asamblea Nacional del Congreso, tras marcharse del hemiciclo, los congresistas opositores gritaron la consigna: “Esta lucha no se para ni con bomba ni con bala”.



En ese sentido, se mostraron dispuestos a protestar en las calles si la Junta no acata su llamado y reconsiderara la propuesta.



Los denunciantes acusaron al órgano autónomo constitucional de violar la Ley 20-23 de Régimen Electoral, promulgada recientemente.



El diputado Juan Julio Campos, vocero de la bancada peledeísta, explicó que hay varios bloques reunidos frente al referido salón que se retiraron del hemiciclo “en protesta y reafirmando las posiciones” de sus organizaciones políticas, en cuanto a la decisión adoptada en las últimas horas por la Junta Central Electoral.



“Entendemos que es una violación flagrante a los preceptos legales y a los constitucionales en nuestro país. En ese sentido, estos bloques parlamentarios de manera unificadas exigen a la JCE rectificar esta decisión adoptada en las últimas horas”, sostuvo la voz oficial de los legisladores del partido morado.



Mientras, Rubén Maldonado, extitular de la Cámara Baja y quien fungió como portavoz de FP, dijo que la decisión del órgano comicial “es abusiva” contra la democracia, la Constitución y los partidos políticos de oposición y, en favor del partido de Gobierno, “como es evidente”.



De manera indefinida



Acompañado de los legisladores que abrazaban la causa, Maldonado anunció que los bloques de oposición abandonaron la sesión de manera “indefinida”, como forma de protesta, y que su retorno se verá condicionado, en el futuro, a la decisión consulta de la dirección política de sus organizaciones.



Agregó que los partidos políticos son el sostén fundamental de la democracia y que no permitirán que ésta perima en el país.



Los congresistas reiteraron el llamado a la Junta de rectificar su decisión, de lo contrario, advierten que estarán obligados a protestar en las calles, si fuese necesario.

Los que quedaron en el hemiciclo

Quedaron presentes en la sesión de ayer los diputados de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Reformista Social Cristiano (PRSC), Alianza País (AP), Opción Democrática (OD), Dominicanos por el Cambio (DxC) y el Liberal Reformista (PLR).



Alfredo Pacheco, presidente del órgano parlamentario, reiteró que no está de acuerdo con la resolución tomada por la Junta (porque tiene sus reservas).