El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) entregó ayer a la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) un voluminoso expediente para una denuncia.



En el documento, según los peledeístas, se refleja el desorden existente en la Dirección General de Pensiones, en el otorgamiento de pensiones solidarias por parte del presidente Luis Abinader.



De acuerdo con el vocero del partido morado en la Cámara de Diputados, Luis Henríquez, se trata de documentación con informaciones incompletas, de una solicitud que hizo a la Dirección General de Pensiones, vía la Oficina de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, sustenta el legislador, la entidad no cumplió el pedimento, lo que obligó al depósito de una instancia ante el Tribunal Superior Administrativo, dando ganancia de causa al congresista.



El portavoz de los diputados del PLD entregó el expediente al doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), a los fines de que esta entidad de la sociedad civil pueda tener constancia y conocimiento de las supuestas múltiples violaciones a la ley que, según la oposición, comenten las presentes autoridades en el otorgamiento de las llamadas pensiones solidarias.



Los denunciantes advierten que la gran mayoría de las pensiones solidarias otorgadas por el Poder Ejecutivo “son botellas para pagar favores políticos”.



“Todas estas pensiones representan una carga anual de más 2, 436 millones de pesos, pero lo más grave de esto, es que hemos hecho una investigación que ha dado como resultado, el pago de más de 203 millones de pesos mensuales para pensiones que no tienen justificación, son violatorias a la Ley 379-81 y las reciben personas que no llenan los requisitos para recibir desde 40 mil a 100 mil pesos mensuales”, explicó.