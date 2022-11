El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia La Romana, Eugenio Cedeño, reveló este jueves que junto a la diputada Rafaela Alburquerque están elaborando una propuesta de ley que permitiría sacar del nuevo Código Penal los ilícitos penales que no han sido consensuado, para presentarlos como una reforma integral, en lo que concluye la discusión de los temas que mantienen estancadas su aprobación.

El legislador oficialista explicó que la iniciativa permitiría aprobar el nuevo Código Penal con los temas que han sido consensuados, mientras continúan discutiendo los que no se han convenido para agregarlos en una segunda modificación a la ley.

El diputado Cedeño hizo un llamado al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para que avance la propuesta que permitiría darle al país un Código Penal acorde con los nuevos tiempos.

“Mi reclamo es que se someta el Código, porque al parecer hay un punto muerto ahora mismo. Cuando se discutió el tema de las 3 causales, sus defensores dijeron: bueno, no hemos logrado todo lo que queríamos, pero se ha obtenido algo. Los que hemos defendido la vida, estamos de acuerdo en que se debe permitir el aborto cuando el embarazo pone en peligro la vida de la madre”, detalló.

Eugenio Cedeño declaró que la modificación al Código Penal de la República Dominicana ha sido aprobada tres veces en el Congreso Nacional, pero su promulgación se ha visto afectada por las observaciones que le han hecho los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Por tanto, insistió en que la modificación planteada desde hace 20 años ha sido frustrada por los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, y no por el Congreso Nacional como mucha gente piensa.

Dijo que se debe ver hasta qué punto se ha trabajado para lograr la aprobación del nuevo Código Penal, porque el pueblo ignora que los legisladores lo aprobaron en el gobierno de Leonel Fernández, pero el mandatario lo observó.

Y agregó: “De manera que no ha sido culpa del Congreso Nacional, porque se ha aprobado tres veces, incluso, ahora se aprobó casi por completo y hubo una discusión final en la Cámara de Diputados, porque hay ideas encontradas sobre temas ideológicos, éticos y de principios”.

El congresista expresó que en las discusiones del Código existen corrientes que han sido etiquetadas como progresistas con posiciones que chocan con los criterios de las corrientes conservadoras. Para él, el choque de estas ideas es lo que está provocando un estancamiento o retraso en la aprobación del Código.

“Al final, el Código Penal se discutió y la Comisión de Justicia, que preside Alexis Giménez, rindió un informe favorable a principio de la presente legislatura. Yo pensaba que en una semana el Código iba a estar en agenda. En una ocasión le reclamé al presidente de la Cámara de Diputados el por qué no se pone en agenda, pero esta es la fecha que todavía no le han dado respuesta”, expuso.

Al preguntársele su posición sobre las declaraciones en las que Alfredo Pacheco afirma que los azules y los verdes se pusieron de acuerdo para boicotear la aprobación del nuevo Código Penal, el legislador manifestó que no deplora las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, al señalar que debatir y defender ideas en el Congreso Nacional no es boicotear.

Puntualizó que cuando en un parlamento se discuten temas de esta naturaleza, nunca habrá acuerdo unánime, aunque un sector posponga su lucha y permita que el Código pase con las propuestas que se han hecho adversas a la que defiende.

Afirmó que los defensores del aborto y de la no discriminación no se oponen a que el Código Penal se apruebe en la forma como está. “Y si hay una parte que se opone, hay otra mayoritaria que está dispuesta a que se apruebe el nuevo cogido”.

Sin embargo, manifestó que hay fuerzas que trascienden fronteras dominicanas que se han opuesto, por lo que consideró que no puede culpar a los bandos que están discutiendo el tema en el Congreso Nacional. “Ni indagarse actitudes de querer boicotear el Código, eso es peregrino decirlo, porque el rol del árbitro es someter las propuestas y que decida la mayoría”, añadió.

Al ser cuestionado del revuelo que se generó en la comunidad LGBTI, luego de que la Cámara de Diputados eliminara del Código Penal la orientación sexual y el género como un motivo de discriminación, el legislador aclaró que la propuesta, de su autoría, lo que busca es que se sustituya la palabra género por sexo.

“Usted puede tener todos los géneros que quiera tener, pero al final tiene un solo sexo, que fue con el que nació. Y no el asignado al nacer, porque esa es otra palabra que se utiliza eufemísticamente: a mí me lo asignaron. A nadie le asignan el sexo, usted nació siendo hembra o varón, pura y simplemente. A nadie se le dice que por tener una preferencia dejó de ser una persona, y nosotros en la discriminación sexual se ha aplicado la fórmula de que ninguna persona puede ser discriminada”, expuso.

Consideró que el artículo 186 del nuevo Código Penal que tipifica el delito de “discriminación” caracterizaba una preferencia de las personas para jerarquizarla y darle rango de ley, creando un privilegio en relación a otras personas que tienen preferencias distintas y diversos aspectos de la vida.

Asimismo, afirmó que hay una corriente legal que está buscando en este momento darle una caracterización de ley a ese tipo de preferencias. “Están buscando eso. ¿Qué fin tienen? La agenda 2030 tiene sus fines ulteriores, es una nueva corriente”.

En este sentido, precisó que la agenda 2030 se enmarca en una corriente que tiene en el fondo aspectos económicos, de control y dominación. “Usted puede perfectamente ver que en la confrontación del capitalismo entre el socialismo en aquella ocasión. El comunismo siempre procurado por aspectos sociales y reivindicaciones sociales, el gran capital, ambicioso, le importa poco la gente, lo que le interesa es su dinero”.

Dijo que, sin embargo, esta corriente de izquierda está haciéndole el juego al gran capital, porque están favoreciendo la política de ellos, con la agenda 2023 que busca el control de la natalidad y de la población en general.

Expuso a título de ejemplo que: “Un hombre que se casa con una mujer y procrean por lo menos tres hijos, sus necesidades son distintas a las de dos personas del mismo sexo que se casan y nunca tienen hijos. Las necesidades del hombre que tiene esposa y tres hijos que debe mandarlos a la escuela, garantizarle salud, educación y recreación, son mayores. Exige más al empresariado, a la jerarquía, exige más al que tiene el control económico”.

Expresó que al control económico le interesa que el ciudadano no tenga hijos, porque exige menos, se conforma con un poste de ron y un cuartucho para vivir, mientras que el que se casa y tiene hijos es un ente muy exigente para la empresa.

Al ser cuestionado de la posición favorable a las tres causales del aborto y la no discriminación que asumió el Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue enfático en señalar que nadie puede reprimirle su línea de pensamiento.

“Hay temas y banderas que usted levanta, le caracterizan ante la población y los que marcan su forma de pensar. Usted tiene una línea de pensamiento que nadie se la puede imponer. Un partido no es una religión, no es de dogmas”, añadió, al señalar que en los partidos políticos no existe ideología.