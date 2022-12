El director de la Policía, Eduardo Alberto Then, viajó a San Francisco de Macorís para conocer el estado de salud de uno de los tres agentes que resultaron heridos el viernes en un enfrentamiento con uno de los principales traficantes de drogas del nordeste.



Durante la visita, el general Then conversó con la madre de Eddy Frank Bocio Pérez, de 31 años, que es el actual jefe de operaciones del Dicrim adscrito a Nagua.



La señora Hilda Pérez de Bocio y la esposa del agente, Darileidy García, agradecieron al general Then, por estar al pendiente de la salud de su pariente tanto por teléfono como de manera presencial.



“Estamos aquí para testimoniar en nombre de todos los hombres y mujeres de nuestra gloriosa Policía Nacional, y el mío propio, las gracias por su valentía por luchar contra la delincuencia y por la tranquilidad ciudadana”, expresó el mayor general Then.



El director de la Policía dijo que el país espera mucho de la Policía, “y nosotros estamos listos para seguir sirviendo y protegiendo a nuestra gente”.



Durante el enfrentamiento con el sindicado narcotraficante, el uniformado recibió cuatro impactos de bala, en la espalda, muslo superior derecho, abdomen y dedo pulgar de la mano izquierda.



Está ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un centro médico privado en esta ciudad.