SANTO DOMINGO, RD. – El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mayor general retirado Juan Manuel Méndez (ERD), anunció este lunes que solicitará al Ministerio de Administración Pública (MAP) que le repongan el salario mensual que le corresponde, en su condición de funcionario responsable de promover y mantener la coordinación de las instituciones involucradas en el manejo y atención de emergencias y desastres en el país.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7:00 a 9:00 de la mañana, por el canal 37, el director del COE explicó que hará la solicitud en razón de que tiene una familia que mantener y deudas por pagar.

“Quiero aprovechar este espacio para anunciar que el salario del Centro de Operaciones de Emergencias que yo había rechazado, lo voy a aceptar otra vez, porque las deudas me arropan y tengo un carajito chiquito. Además de eso, me metí en un préstamo para arreglar la casa y la deuda me está matando”, comentó Méndez.