En el marco del V Congreso de la Confederación Sindical de las Américas, en Punta Cana, Rafael Santos Badía, director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), ofreció la conferencia titulada “Transformaciones económicas, cambio tecnológico y desafíos para la democracia y la justicia social”.



Durante su intervención, analizó la evolución de la economía global desde la Revolución Industrial hasta la era digital actual, subrayando cómo la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes están transformando de forma acelerada el mundo del trabajo, la producción y la estructura social.



Santos Badía advirtió sobre los riesgos que implica la automatización para los sectores más vulnerables si no se adoptan políticas públicas que aseguren una transición equitativa.



No obstante, resaltó las oportunidades que surgen de esta transformación, incluyendo la creación de nuevos empleos, el impulso al emprendimiento y el empoderamiento ciudadano.



“El avance tecnológico no puede ser motivo de exclusión social. Por el contrario, debe ser una palanca para el desarrollo humano, la justicia social y la democracia. Por eso, los sindicatos deben ser protagonistas activos en este proceso de cambio”, expresó Santos Badía durante su disertación.