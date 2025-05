A más de cinco meses de la sentencia del TC 0788/24, los senadores y diputados difieren en varios puntos

A más de cinco meses de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 0788/24 para la postulación de candidaturas independientes y de 50 días de la Junta Central Electoral (JCE) someter al Congreso Nacional un proyecto de ley a esos fines, en el Congreso Nacional aún hay discrepancia en el tema.



Si bien en la reunión del pasado lunes el órgano comicial flexibilizó el marco legislativo elaborado en consenso con los partidos políticos en lo concerniente al requerimiento para las candidaturas independientes, para que en vez de un 2% del padrón electoral, dicho porcentaje sea de los votos válidos emitidos en la última elección general, como se les exige a los partidos políticos, la moción ha divido a los legisladores.



También, aunque en el Congreso hay dos pliegos legislativos que buscan cumplir con la sentencia del TC, senadores y diputados quieren eliminar las candidaturas independientes mediante la supresión de los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, los cuales hablan de la referida figura. De esta manera los legisladores pretenden dejar sin efecto el controversial mandato del órgano constitucional al indicar que la Carta Magna no contempla este tipo de candidatura.



Otro aspecto que mantiene las aguas “turbulentas” en la sede del primer Poder del Estado es el de establecer las asociaciones cívicas bajo la Ley 122-05 de Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro.



¿Cómo debe ser el porcentaje del padrón para presentar candidatura?



El presidente de la comisión especial de la Cámara de Diputados encargada del proyecto para la postulación de las candidaturas independientes, Elías Wessin, reiteró ayer que habrá que revisar la propuesta de la JCE sobre el porcentaje de firmas requeridas para la presentación de candidaturas independientes, ya que en las demarcaciones pequeñas ese 2% de electores “es muy poco”, por lo que entiende en esos territorios habría que aumentar el porciento.



Lo mismo opina el senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Julito Fulcar, que fue el titular de la comisión especial de la Cámara Alta de la Junta Central Electoral.



El representante de Peravia en el Senado dijo que el tema es para ser analizado y que es posible que haya demarcaciones donde ese porcentaje sea aplicable, aunque en otras no, como en los pequeños territorios. En ese sentido, considera que debería ser una muestra más significativa.



“En aquellos territorios muy pequeños, donde se aplique un 2% para los electores del periodo anterior, va a representar una proporción poco significativa, que a lo mejor no resulte atractiva para lo que sería la legitimidad de la inscripción de una candidatura local en un proceso electoral”, subrayó.



De igual manera, el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo (FP), Rafael Castillo, calificó la propuesta de la Junta de “incongruente” y “contradictoria” a los partidos políticos, y puso un ejemplo parecido al de Fulcar.



A diferencia de estos legisladores, favorecen la moción de la Junta los diputados Gustavo Sánchez y Pedro Martínez, de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Alianza País (AlPaís), respectivamente.



Sánchez, portavoz del PLD en la Cámara de Diputados, manifestó que está 100% de acuerdo con lo que planteó la JCE en la reunión pasada, en el salón Hugo Tolentino Dipp. “Creo que esto, de una manera u otra, más que una traba, se convierte en una facilidad para toda aquella persona que quiera ser votado con el voto popular del pueblo”, expresó al enfatizar en la necesidad de regular las candidaturas sin partidos políticos.



Pedro Martínez entiende que el cambio que propone la Junta a su propio proyecto de ley tiene buena posibilidad de que sea el que acoja la comisión.



Proponen eliminar la figura de la Ley Orgánica del Régimen Electoral



Los legisladores que quieren eliminar la figura de las candidaturas independientes de la Ley 20-23 son los senadores Ramón Genao (PRSC-La Vega), Jonhson Encarnación Díaz (PRM-Elías Piña), Félix Bautista (FP-San Juan), María Mercedes Ortiz (PRM-Hermanas Mirabal) y Cristóbal Venerado Castillo (PRM-Hato Mayor); por la Cámara Baja está el diputado reformista Rogelio Alfonso Genao (hijo del senador de La Vega).



El grupo de senadores y el diputado sometieron, por separado y en sus respectivas cámaras, dos proyectos de ley para suprimir los tres artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral en los que aparece el señalado tipo de candidaturas, debido a que, según señalan, la Constitución de la República no consigna esta figura.



Las asociaciones cívicas



Sobre las asociaciones cívicas por las que irían los candidatos independientes, el presidente de la comisión especial de diputados señaló que en la iniciativa de la Junta Central Electoral hay una “discordancia”, porque habla de un doble registro.



Wessin comentó que la pieza primero ordena registrar la candidatura independiente a través de una asociación cívica y luego al órgano comicial. “Entonces, eso lo vamos a revisar en el seno de la comisión”, adelantó el proponente del proyecto de candidaturas independientes mediante agrupaciones cívicas, una de las dos iniciativas que cursan en el Congreso para cumplir con la sentencia TC/0788/24. Con estas piezas en el órgano bicameral hay en total cuatro legislaciones que tratan sobre las candidaturas independientes; las otras dos son las que procuran eliminar dicha figura (una en la Cámara de Diputados y otra en el Senado).



El 13 de diciembre del 2024 el Tribunal Constitucional emitió la sentencia que modifica los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, para permitir a aspirantes a cargos públicos inscribirse en los comicios a través de agrupaciones cívicas. Desde entonces el tema ha generado críticas entre partidos y la comunidad jurídica.

Estarían invitados para la próxima reunión

El próximo lunes 26 de mayo, a las 10:00 de la mañana, la comisión especial de Junta Central Electoral de la Cámara Baja recibirá a otros partidos minoritarios, y a las 2:00 de la tarde a Participación Ciudadana (PC), la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) así como a Alberto Fiallo, quien elevó el recurso ante el TC sobre las candidaturas independientes. El encuentro será en el salón Hugo Tolentino Dipp.



La comitiva ya se reunió con los miembros de la JCE y representantes de los partidos Revolucionario Moderno, de la Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana. También con algunos de los partidos minoritarios.

Legisladores

Expresan que la sentencia del TC 0788/24 no tiene sustento en la Carta Magna, pero que aun así votarán por el proyecto de ley.