Expertos advierten sobre uso no regulado de canales digitales que compiten con medios formalizados

“Los medios cumplen un papel de control y evaluación natural de las autoridades públicas, pero al mismo tiempo tienen que constituirse en vigilantes de sí mismos abandonando toda arrogancia incómodas que pretenda situarlo como guía única”.



Con esta reflexión, el vicepresidente de Multimedios del Caribe, Félix M. García C. abrió el ciclo de conferencias magistrales, celebrado ayer en el marco de las actividades del 75 aniversario del periódico elCaribe y los 25 años de CDN canal 37.



“Hablar hoy día de prensa escrita se hace imposible sin enfocar uno de sus retos más agudos: las redes digitales”, precisó el connotado empresario.



Su reseña sobre el rol desempeñado por el periódico elCaribe en las últimas siete décadas en la consolidación de los procesos democráticos del país, dio paso al panel “Perspectiva de los medios de comunicación en el contexto digital”.



En el conversatorio se abordaron los principales retos que enfrentan los medios tradicionales ante los desafíos de la transformación digital y cómo identificar y aprovechar los nuevos modelos de negocios que trae esa transformación.



Efectos negativos en opinión publica



Como panelistas participaron Juan Luis Cebrián, presidente de honor del prestigioso periódico El País, España; Pablo Deluca, director de Asuntos Institucionales del reconocido diario nativo digital Infobae, Argentina; Daniela Mendizábal, directora de Negocios Digitales de Multimedios Monterrey, México; y Nelson Rodríguez, director de elCaribe.



De acuerdo con lo expuesto por Juan Luis Cebrián, fundador del referido periódico español, el avance de las tecnologías y las ganadas libertades ha propiciado la creación masiva de medios y canales digitales que operan sin criterio de profesionalidad y sin licencia alguna que permita establecer sanciones ante el perjuicio causado.



“Hemos asistido a una evolución formidable en la que la opinión pública, las democracias ya no se forman fundamentalmente con los periódicos, la radio y la televisión y no digo que no tengan influencia, pero para tener una radio o una televisión en los países organizados se necesitan licencias de los gobiernos”, sostuvo. En Youtube hay 51 millones de canales de televisión sobre los que nadie ha dado una licencia. Ya se puede implementar un portal o canal digital sin necesidad de la aprobación o vigilancia de alguna autoridad, puntualizó.



Sus años de experiencia en la prensa escrita le permiten atestiguar sobre esta transformación y lo autorizan a afirmar que la opinión pública en este momento es castigada por un aluvión de redes sociales no controladas y por la irresponsabilidad de las plataformas.



El veterano periodista entiende que la construcción de la opinión pública está bombardeada por la postverdad, fake news y la inmediatez, destacó.



“Estamos en una época muy difícil y publicar periódicos es una auténtica heroicidad para sus editores, para sus empresarios y para sus periodistas porque efectivamente tienen que hacerse de una competencia que no se somete a las reglas a las que se tienen que someter las empresas organizadas, pero además tenemos un problemas en la formación de la opinión pública que es básica para que la democracia funcione”, observó.



Consciente de esta desventaja, Pablo Deluca, director de Asuntos Institucionales de Infobae, enfatizó en la necesidad de crear contenidos atractivos basados en historias y análisis con profundidad que despierten el asombro, la emoción y proporcionen la información necesaria que haga pensar al lector.



Destacó que en tiempos en que muchos buscan más que estar informados, reafirmar sus puntos de vista, urge que se imponga la pluralidad, aceptación y adaptación a los cambios con el debido respeto los derechos humanos y a las libertades propias de las democracias.



Como ejecutivo de Infobae, habló de la experiencia de cómo el diario argentino entró en el ranking de los medios digitales más leídos y exitosos de la región.



El panel, desarrollado en el Hotel Embajador, contó con la moderación de Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios.

Ingeniero Félix M. García

Adaptarse a los cambios sin abandonar criterios

En su ponencia, Daniela Mendizábal, directora de Medios Digitales de Multimedios Monterrey, vía vídeo, consideró que la revolución digital conlleva a realizar cambios que influyan en las estrategias para poder llegar a esa audiencia nativa digital. Pero para poder aprovechar esta transformación, entiende que se debe estar abierto y no conformarse con números y resultados obtenidos. “El digital es camaleónico, es que hoy puede funcionar una cosa y mañana no necesariamente puede funcionar”, expresó. Al cierre del panel, Nelson Rodríguez, director de elCaribe, reafirmó el compromiso del medio de no renunciar a verificar y contrastar la información pese a la presión que encierra la inmediatez. “Esos son criterios que el periodismo no puede perder”, concluyó.

Competencia

Las redes afectan la vigencia noticiosa de los periódicos, su circulación, venta y asignaciones económicas por publicidad