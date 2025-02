La empresa minera Docalsa asegura que sus operaciones no están causando daños en las Cuevas del Pomier, ubicadas en la comunidad de Borbón, en la provincia de San Cristóbal.



El abogado José Martínez Brito, parte del equipo legal de Docalsa, explicó que es fundamental que el Gobierno tome decisiones basadas en información precisa, y señaló que muchas de las acusaciones sobre los daños en las cuevas se basan en datos falsos.



Según Martínez Brito, gran parte de las imágenes publicadas en los medios de comunicación corresponden a situaciones ocurridas hace más de 15 años y no reflejan la realidad actual.



En este sentido, resaltó que en la actualidad no existe ninguna explotación minera dentro del área núcleo ni del área de amortiguamiento del sitio protegido, lo que cumple con las regulaciones establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente.



“No podemos bajo ninguna circunstancia adjudicarle a la actividad minera de esta empresa en específico los daños que se han realizado, porque hay estudios que establecen y garantizan que no los ha realizado”, resaltó.



En relación con las acusaciones de contaminación, Martínez Brito recordó que un tribunal ya resolvió una querella en la que se estableció que no existió ningún daño a las cuencas hidrográficas ni al balneario La Toma de San Cristóbal.



Además, apuntó que el deterioro de la zona es atribuible a la extracción irregular de materiales por camiones en el río El Tablazo, lo que afecta el filtrado del agua en esa área.



El abogado también abordó las preocupaciones sobre el uso del carbonato de calcio, aclarando que este mineral es comúnmente utilizado para la purificación del agua en plantas de tratamiento, lo que desmiente las acusaciones de contaminación.



La minera Docalsa subrayó que todas sus operaciones han sido realizadas con la debida autorización del Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades competentes, y que mantiene un acercamiento constante con las instituciones gubernamentales para asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales y de minería.



Finalmente, el abogado José Martínez Brito concluyó diciendo que la empresa Docalsa ha sido una firme protectora del patrimonio de las Cuevas del Pomier y continuará trabajando en favor de su preservación.

Informe de experto internacional



Para respaldar su postura, la empresa Docalsa presentó al experto internacional en ingeniería de minas y explosivos, el Dr. Nathan Rouse, presidente de Thoroughbred Drill and Blast Consultants, quien disertó sobre los resultados de un informe realizado por su firma.



El informe, presentando ayer en el Hotel Radisson, incluyó un análisis de las voladuras en las Cuevas del Pomier, así como recomendaciones para garantizar la coexistencia de la minería y la conservación del entorno natural.



El doctor Rouse explicó que “este informe muestra que los datos de vibración registrados por Docalsa producto de las actividades de voladuras, no tienen la energía suficiente para dañar las estructuras de las cuevas”.



“Es más probable que los eventos naturales tan fuertes como los terremotos, y la actividad humana pudiesen en algún momento haber dañado o afectado las cuevas”, resaltó.



Indicó que se realizó un análisis de las vibraciones generadas por la minera, y en ese sentido expresó que “estos niveles de vibración fueron comparados con los estándares internacionales utilizados para la protección de estructuras de interés similares, y ninguno de los eventos de vibración por detonación de la minera Docalsa, han estado por encima de los dos estándares internacionales utilizados en el informe.



“La caverna más cercana al límite del permiso está a unos 388 metros de distancia. Esto muestra que no hay posibilidad de que las operaciones actuales de la cantera afecten a alguna caverna. Cabe señalar que existe cierta actividad minera informal en la concesión, pero esta actividad no está asociada con Docalsa y sus operaciones de cantera”, agregó Rouse.

Las recomendaciones que da el informe

Thoroughbred Drill and Blast Consultants, a través de su experto Dr. Nathan Rouse, ha presentado una serie de recomendaciones cruciales para la protección de las Cuevas del Pomier en un informe recientemente divulgado.



Entre las medidas planteadas, destaca la implementación de un programa integral de monitoreo de vibraciones, siguiendo las mejores prácticas de la industria minera.



El Dr. Rouse subrayó que este programa debe incluir una colaboración activa entre todos los involucrados: desde la cantera, los reguladores, hasta la comunidad local, así como un proveedor externo especializado en monitoreo de vibraciones.



Además, se recomendó la realización de inspecciones visuales periódicas en las cuevas, que servirían como complemento a los datos técnicos obtenidos a través del monitoreo de vibraciones.