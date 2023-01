Email it

Un hombre en Santiago dice temer por su vida y denunció su pareja sentimental por tenerlo encerrado y romperle sus papeles para evitar que regrese a España.

Aquino de los Santos, se dirigió hasta la sede de justicia de Santiago en busca de ayuda para alejarse de su esposa. “Yo solo quiero que me deje tranquilo, yo no me quiero meter en problemas”, decía el hombre ante los miembros de la presa.

El ciudadano expresó que mantenía una relación con la dama desde hace muchos años, que regreso de España y que ella lo mantenía encerrado, “quiero irme a resolver mis cosas y Ella solo me dice que no y solo quiere andar pagada”, declaró el denunciante en un video que circula por las redes sociales.

De los Santos busca la ayuda de las autoridades para poder irse, dijo además que perdió su vuelo el pasado 12 de este mes, ya que la mujer le rompió los papeles, por lo que está varado en el país.

El hombre manifestó que dejó el carro abandonado en un lugar y decidió acercarse a buscar ayuda a la sede de justicia de Santiago, diciendo que no quiere meterse en problema por las fuertes agresiones, que según él recibe de la dama y las provocaciones.

La dama de la que aún se desconoce su nombre al ser abordad para que se defendiera de la acusación, a lo que ella solo respondió “Ya el Habló y que hablaran ante la justicia“.