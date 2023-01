Los ciudadanos celebraron ayer en barrios y sectores el inicio del nuevo año; la ciudad estuvo despejada

Con entusiasmo, alegría y positivismo, los dominicanos dieron la bienvenida ayer al año nuevo con expectativas de un 2023 venturoso y de prosperidad, al margen de los pronósticos de que será un año retador en el que todos deben estar preparados.



En un Gran Santo Domingo en calma, poco tránsito y un comercio nulo, los ciudadanos celebraron el inicio de un nuevo año en familia y con sus seres queridos, poniendo de manifiesto la chispa de la dominicanidad, en sus barrios y distintos sectores.



Al recorrer sectores populares del Gran Santo Domingo como Villa Juana, Villa Consuelo, San Carlos, Capotillo en su famosa calle la 42, 24 de Abril, Ensanche Espaillat, Los Mina, Sabana Perdida, Los Guaricanos, El Torito, Los Alcarrizos, Pantoja, entre otros, la alegría y el disfrute de la gente era el común denominador, mientras que la calma reinaba en las avenidas principales de la capital como la avenida John F. Kennedy, Lincoln, Máximo Gómez, 27 de Febrero, Tiradentes, Churchill y otras que usualmente están congestionadas.



Durante el disfrute de los ciudadanos en las festividades de Año Nuevo, era evidente la presencia de las patrullas policiales que hacían sus labores de vigilancia y seguridad, al igual que los agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestres, que se encontraban en lugares estratégicos.

En la celebración de la bienvenida del 2023, muchos dijeron esperar que sea un año de las realizaciones. “Este año será excelente. Será un año en el que estamos confiados en que nuestras metas serán cumplidas. Hemos escuchado que será un año difícil, pero nosotros tenemos la confianza de que todo va a estar bien”, expresó Antonio Lorenzo mientras compartía con sus familiares en el sector Ensanche Espaillat.



De mismo modo, se expresó Avelino Calderón, residente del sector El Torito, en Santo Domingo Norte, quien con visible emoción auguró prosperidad para el pueblo dominicano en el año que recién inicia. “Vendrán muchas cosas buenas y prósperas para todos, en parte todo depende de la actitud con la que encaremos todo lo que vendrá”, expresó desde la comodidad de su hogar.



Saludan decisión del Ejecutivo de declarar día no laborable



A propósito de que hoy, 2 de enero, fue declarado día no laborable por el Poder Ejecutivo para que los dominicanos puedan retornar desde el interior del país y puedan reintegrarse plenamente a sus labores cotidianas mañana martes, los ciudadanos saludaron la medida y la calificaron como pertinente, sobre todo después de dos años duros por la pandemia y la crisis por la cual ha atravesado el país y todo el mundo.



“Este feriado del año me lo encontré extraño, pero era necesario porque después de la pandemia todo había cambiado. Este año todos habían caído fin de semana, sábado y domingo y encontramos que esto ha sido pertinente para gente luego de un año tan difícil”, manifestó Carlos Fortuna un comerciante de Los Mina, quien quiso compartir con la prensa su sentir por el fin de semana largo.



A través el decreto 773-22, el presidente Luis Abinader declaró mañana, 2 de enero, día no laborable en el territorio nacional en los sectores público y privado en razón de que “las festividades del día 1 de enero coinciden en 2023 con el domingo, por lo que dejarse habilitado el lunes 2 de enero para la incorporación a las labores, se impediría el pleno disfrute familiar del merecido asueto de Año Nuevo y se generaría un congestionamiento en las principales vías del país, por lo cual podría representar riesgos para personas y bienes”.



Limpieza en Gran Santo Domingo



Como cada año, la celebración de Año Nuevo deja el saldo de cúmulos de basura en diversos puntos de la capital y otros sectores de la provincia Santo Domingo. Sin embargo, desde tempranas horas del día de ayer brigadas de los distintos ayuntamientos se encontraban haciendo labores de limpieza y acondicionamiento de las vías, aceras y contenes que dejaban al descubierto todo el disfrute de la gente. Los cúmulos de basura que se pudieron apreciar estaban en barrios como 24 de Abril, en la San Vicente de Paúl, en Santo Domingo Este, en el Mercado Nuevo y otras zonas.



Seguridad presente en barrios



La presencia policial se sintió en los barrios durante el feriado de Año Nuevo, que se caracterizó en esta ocasión por un disfrute familiar y entre amigos en el que las riñas fueron mínimas.



A propósito de estos trabajos, el presidente Abinader emitió un mensaje en tiempo real, a través de una red de radiocomunicaciones, a todos los colaboradores de las instituciones integradas al Sistema Nacional de Emergencias y Seguridad 9-1-1 que estuvieron en labores de asistencia a la ciudadanía durante la festividad. El mandatario les agradeció la entrega y dedicación.