Desde hace años se ha buscado que las líneas aéreas, sobre todo JetBlue, mejoren los servicios a los usuarios

“Lo de JetBlue es una cosa que ya hay que pararla como sea, porque ellos se pusieron en contra de los dominicanos”. Esas fueron las palabras emitidas por el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC) el 19 de julio de 2021 cuando en ese momento ordenó una investigación sobre los inconvenientes con esa aerolínea denunciados por los usuarios.



Para entonces, los ejecutivos de esa compañía se comprometieron con ejecutar un plan de mejoras en los servicios ofrecidos a los pasajeros que viajan diario por esa aerolínea desde y hacia la República Dominicana. Lo que buscaban, según sus consideraciones, era subsanar situaciones que se habían producido con los viajeros.



Ahora, en julio de 2022, justo un año después de esas declaraciones de José Marte Piantini y de la promesa de la empresa, la aerolínea JetBlue Airways vuelve a ser tendencia en la República Dominicana por las mismas razones: retrasos en vuelos sin explicación y gente varada en los aeropuertos que vienen hacia el país o que vuelan para otras naciones a través de esa compañía.



Las denuncias e inconvenientes con las aerolíneas del país no cesan desde hace años y se mantienen en la actualidad. De voz del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se pide una cancelación de la licencia de operación de JetBlue, solicitud a la que se han sumado cientos de dominicanos por las redes sociales por el trato de esa compañía y otras que han hecho lo mismo a sus usuarios.



Hoy, el presidente de la JAC, informa al país que debido a las denuncias de ciudadanos, agregadas a las reacciones del presidente de la Cámara Baja, el tema será incluido en la próxima sesión del pleno del organismo y avisa “a los operadores aéreos nacionales y extranjeros: Dar estricto cumplimiento a la Resolución 252-2021 de la @JAC_RD sobre la obligatoriedad del llenado del E-Ticket” y advierte que la Dirección de Migración establecerá el monto de la multa que asumirán las líneas aéreas desde ayer.



Hasta tanto, las quejas no dejan de llegar. “Hace unos años yo viajaba desde Nueva York a República Dominicana, no recuerdo el vuelo de JetBlue, pero sí que salía a las 10:00 de la noche y cuando estábamos ahí lo movieron para las 6:00 de la mañana del día siguiente sin dar explicaciones. Mi familia y yo optamos por dormir en el aeropuerto porque no podíamos devolvernos hacia donde estábamos”, cuenta a elCaribe una persona que pide reservar su nombre.



Otra persona, que compartió su historia con elCaribe, narra que el pasado miércoles 20 de julio, en un viaje con Delta, vuelo 1829, luego de un retraso de tres horas y tras los pasajeros haber abordado, fueron desmontados del avión porque a la tripulación se le había cumplido su jornada de 15 horas diarias. Según explica, ese vuelo también se retrasó por mantenimiento cuatro horas en Nueva York. Ese mismo día, y al siguiente, al menos tres de vuelos de JetBlue cambiaron la puerta de salida en el último momento y las quejas de los usuarios no se hicieron esperar.



Al igual, el abogado dominicano Negro Veras contó a este diario su experiencia en 2017 con la aerolínea JetBlue en la que denuncuó maltrato de parte de uno de los empleados de esa compañía. Dijo que en ese viaje, al momento de abordar el avión le me trasladaría desde Newark a Santiago, en el vuelo 893, un empleado le había pedido revisar su maleta y aunque había advertido que tenía objetos de valor, al llegar a territorio dominicano se dio cuenta que sus pertenencias estaban “destruidas y otros mallugadas”.



“Tuve que amanecer con una niña de tres años. Me hicieron durar 7 horas y cambiaron la puerta más de tres veces y al final me cambiaron para otro día y no me entregaron mi maleta porque ya se había ido en un avión”, dice Adaida Stephany Rosso Mejía por Instagram.



“Esos abusadores (JetBlue). Yo tenía un vuelo de Miami para Santo Domingo a las 9:00 am y llegamos a nuestra hora y luego me dicen que ya está cerrado el vuelo y me ponen para las 12:00 de la madrugada con escala en Puerto Rico, donde fue una odisea también y mal trato como que es gratis que viajamos”, protesta también por Instagram Santa de Oviedo.



En abril de 2022



La búsqueda de un mejor trato hacia los usuarios de las líneas aéreas ha sido un intento sin resultados. En abril de este año, la JAC tuvo un encuentro con ejecutivos y representantes de las líneas aéreas nacionales y extranjeras que operan en el país, donde trataron sobre mejorar los servicios y las tarifas aerocomerciales.



En esa reunión estuvo la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA): Air Century, Arajet, Logic Paq, Sky Cana y Helidosa. Además de los representantes de la Asociación de Líneas Aéreas de la República Dominicana (ALA): Air Frances, American Airlines, Amerijet, United, COPA, JetBlue, Delta y Cóndor, así como también la agencia consignataria E.T.Heinsen, la aerolínea Iberia, agentes consignatarios de otras aerolíneas, personalidades y relacionados del sector aerocomercial dominicano.

Defensor evaluará posibles sanciones

Al participar ayer en un programa televisivo, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, informó que valuará junto a las entidades gubernamentales que rigen la aviación en el país las posibles sanciones que corresponderían contra la aerolínea JetBlue luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, denunciara presuntos maltratos de esa empresa a los usuarios. “Yo pretendo esta semana, a solicitud del presidente de la Cámara de Diputados (Alfredo Pacheco) en el pleno, por ser un tema de oficio, hacer un contacto con el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (Idac), que sé que inmediatamente se puso en contacto con él, a los fines de que evaluemos cuál es la realidad de la permisología y al mismo tiempo cuáles son las multas que correspondería para la aerolínea”. Adelantó, además, que se comunicará con JetBlue por el principio de neutralidad.