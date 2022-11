Email it

Las alarmas y sirenas sonaron cuando el reloj marcó las 10:00 de la mañana de ayer y esto bastó para que diversas instituciones públicas y privadas comenzaran a evacuar a sus colaboradores de sus instalaciones.

De esta manera se presentaron escenarios posibles en caso de que ocurriese un sismo de gran magnitud en el país, sumados todos al Simulacro Nacional de Evacuación ante Terremoto que organizó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) junto a los organismos de socorro.



De acuerdo con el COE, de forma simultánea comenzó el simulacro de salida de dos millones 100 mil personas de diversas entidades gubernamentales y de más de dos mil 500 escuelas, que abandonaron las infraestructuras donde se encontraban y se apostaron en los puntos de encuentro establecidos en cada institución.



De este total, alrededor de siete mil personas con las manos entrelazadas encima de la cabeza bajaron de los 14 pisos del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, conocido como “El Huacal”, que tiene una altura de 66 metros.



El gobernador del edificio, Félix Mateo Lugo, expresó que las personas con condiciones especiales fueron asistidas de manera oportuna y satisfactoria.



Sostuvo que El Huacal fue evacuado completamente en aproximadamente diez minutos, y superó de esta manera el simulacro del año anterior.



“Nos asignaron ocho minutos para bajar al primer piso, pero lo hicimos en 5 minutos y cuarenta segundos. Eso nos tomó llegar al primer piso’’ explicó Rosanna Sánchez, que trabaja en el piso 13 del edificio, ubicado en la avenida Leopoldo Navarro, del Distrito Nacional.



Mientras que Inginio Gerónimo, director del Liceo Estados Unidos, en el Distrito Nacional, expresó que desde el pasado miércoles se iniciaron las labores de instruit a los estudiantes sobre cómo reaccionar ante cualquier desastre natural en los centros educativos.



“Los estudiantes entendieron perfectamente el protocolo de protección y cuidado. Dimos un primer silbato para la salida y un segundo para retornar a la edificación’’ afirmó Gerónimo.



El director indicó que en este ejercicio participaron alrededor de 550 personas, entre personal administrativo y estudiantes.



Solo se hizo simulacro de evacuación



El subdirector del COE destacó que el ejercicio de simulacro de un sismo de magnitud 7.4 grados en la escala de Richter, solamente estuvo enfocado en la ejecución de las evacuaciones de todo el personal de los planteles públicos y privados.



Erwind Olivares Luciano explicó que no se realizó el simulacro de auxilio de quienes podrían resultar heridos o atrapados en un terremoto, porque en los próximos meses habrá ejercicios puntuales en ese sentido.



Más de cinco mil instituciones públicas y privadas a nivel nacional participaron del simulacro de terremoto.



Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como universidades y colegios privados que participaron en el simulacro, evacuaron todas las áreas, hasta los puntos de encuentro previamente señalizados.

También visitantes y moradores de la Zona Colonial se sumaron al segundo Simulacro Nacional de Evacuación ante Terremoto que se realizó en el país.



En esta iniciativa de los organismos de socorro fueron evacuadas miles de personas de sus puestos de trabajo y escuelas con la finalidad de medir la eficacia de los planes de respuesta rápida ante un fenómeno natural en el país.

COE informa no hubo accidentes reales

El subdirector del COE, Ewind Olivares Luciano, aprovechó la consulta de elCaribe para informar que este año no hubo ningún accidente real, como pasó el día del simulacro del año pasado.



Aclaró que el accidente del año pasado, donde al menos siete personas resultaron heridas en el municipio Consuelo, ocurrió “dentro de los escenarios que no estaban establecidos para el simulacro”.



“Tomamos la lección aprendida de ese evento. Nos reunimos con todos los cuerpos de bomberos y tomamos la medida de que no podían salir de su base”, expresó Olivares Luciano.