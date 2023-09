El ministro de Economía, Pavel Isa, informó ayer que desde el Gobierno todavía no se ha analizado o estudiado el impacto o los efectos que ha provocado a la economía nacional el cierre de la frontera domínico haitiana durante estos trece días.



Al ser abordado por la prensa nacional, el funcionario afirmó que ha pasado muy poco tiempo para pensar en efectos importantes en la economía fruto de la situación en la frontera, por lo que dijo, entiende es muy pronto para hablar sobre este aspecto en particular.



De acuerdo con Pavel Isa, conveniente en esta situación es que pronto haya una resolución dialogada para que las relaciones comerciales entre República Dominicana y Haití vuelvan a tomar su curso, quizás dentro de un marco más robusto.



“Todavía es muy pronto para hablar de eso y yo creo al final vamos a encontrar una mejor senda de relacionamiento comercial, económico y de otros ámbitos. Todavía no nos hemos embarcado en análisis o estudios de ese tipo, precisamente porque pensamos que esto sea un período de transición, de reajuste y que próximamente serán resueltas las dificultades”, expresó el funcionario en una actividad del MAP.

“Nosotros esperamos que esto tenga una corta duración y que podamos retomar relaciones comerciales prontamente, pero estamos en un ambiente incierto. O sea, no sabemos exactamente cómo caminará y por lo tanto, no nos queremos adelantar a los acontecimientos”, agregó.