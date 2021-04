Edes anunciarán gran licitación para reducir gastos operativos y pérdidas

El ministro de Energía y Minas Antonio Almonte reveló que en los próximos días las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edenorte, Edesur y Edeeste) anunciarán una gran licitación de manera conjunta de materiales e insumos que necesitan para lograr reducir los gastos operativos y las pérdidas de estas empresas.

Dijo que se ha discutido durante varios días en la Mesa del Consejo Unificado de las EDE, con la presencia de sus respectivos administradores y miembros del Consejo, cada uno de los materiales que se van a comprar y se han hecho cotizaciones para adquirirlos al menor precio posible.

Al ser entrevistado en el programa televisivo Nosotros a Las 8, con los comunicadores Juan TH y George Rodríguez, Almonte afirmó que las compras estarán centradas en los equipos imprescindibles para elevar el cobro por parte de las distribuidoras y reducir las pérdidas.

“Antes las EDE compraban una misma cosa cada una a precio diferente. Las distribuidoras hacen lo mismo, distribuir electricidad, entonces los medidores pueden ser los mismos, los transformadores de la misma marca, los cables, los vehículos que utilizan, etc., por eso se veía que las distribuidoras compraban una misma cosa a diferente precio”, expresó.

Señaló que con el método que están utilizando para comprar los insumos y materiales, a través de un solo concejo, ha favorecido que lo adquieran a un 50 por ciento menor que como se hacía en la pasada administración.

El ingeniero Almonte detalló que uno de los objetivos de este Consejo es llevar a las EDE a que sus gastos operativos sean de un 10 por ciento con relación a sus ingresos. “Nosotros tomamos los gastos operativos por encima de un 20 por ciento y nosotros vamos a llegar, según las proyecciones que tenemos, a un 15 por ciento al finalizar este año”, acotó.

Almonte manifestó que la meta es situar las Empresas Distribuidoras a nivel de las de América Latina, cuyos gastos operativos son de un 10 por ciento.

A la pregunta del comunicador George Rodríguez sobre si el Ministerio de Energía y Minas tiene diseñado un plan que evite las pérdidas eléctricas de las distribuidoras, Almonte afirmó que tienen diseñado un programa que iniciará el próximo mes mayo de reducción de pérdidas de las EDE que incluye instalación de medidores, el fortalecimiento de las redes eléctricas y la compra de transformadores.

“Si usted no tiene la población formalmente conectada al sistema con medidores que indique cuando midió, usted no puede cobrar; si no mides no puedes facturar y si no facturas tampoco puedes cobrar”, dijo.

Manifestó que la reducción de pérdida implica formalizar la conexión de todos los hogares y negocios dominicanos al sistema y que las distribuidoras puedan registrar todos los meses el consumo de los clientes y emitir las facturas.

Señaló que esto ayudará a reducir las pérdidas de las EDE en un promedio de entre 28 y 30 por ciento este año. Explicó que Edenorte y Edesur tienen un promedio en la actualidad de un 22 por ciento de pérdidas. “Nosotros aspiramos a que a final de año estén muy por debajo del 20 por ciento.

Sin embargo, dijo que el problema lo tienen con Edeeste, que tiene casi un 50 por ciento de pérdida eléctrica, pero que harán el esfuerzo para llevarla a un 30 por ciento.

Expresó que para lograr reducir esas pérdidas no bastará con las inversiones, sino con equipos de vigilancia, control y dirección estratégica de esos programas en cada distribuidora.