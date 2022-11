La Acción Empresarial por la Educación (Educa) inició ayer la vigésima sexta edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo, con el que busca impulsar la calidad educativa.



Durante la apertura del evento que contó con la presencia del presidente Luis Abinader y de funcionarios vinculados al sector, la titular de la entidad, María Waleska Álvarez, dijo que con la cita se quiere contribuir a sentar las raíces requeridas para reorientar el sendero educativo afectado tras los efectos de la pandemia.



Señaló que la actividad que se celebra bajo el título, “Acelerar en la Senda Hacía la Calidad Educativa”, permitirá promover las oportunidades que plantea el escenario post pandemia en términos de recursos educativos y de propuestas docentes.



Manifestó que el covid-19 generó una interrupción de las trayectorias educativas, aunque en el país según los indicadores del Banco Central no se produjo un incremento significativo de la deserción escolar.



Destacó que aún no hay información disponible de cómo influyó la enfermedad viral en la calidad de la educación primaria y secundaria a nivel local. No obstante, indicó que sí está la de los estudiantes que aplicaron a pruebas nacionales, cuyos resultados fueron similares a los que se registran de manera sistemática desde hace 10 años.



“Lejos de esto ser un consuelo (…), refuerza el sentido de urgencia de enfocar todos los esfuerzos hacia la calidad educativa, porque de no hacerlo seguiremos afectando severamente la competitividad de nuestro país, la capacidad de nuestras instituciones, empresas y familias”, expresó.



Cómo mejorarla



Para Álvarez el actor más relevante para impulsar cualquier estrategia en torno a la mejora de la calidad educativa es el profesor, porque está determinada por cuánto saben, por su nivel de compromiso y responsabilidad.



En ese sentido, declaró que desde Educa mantienen su defensa hacia las normativas y las políticas que abogan por una mayor rigurosidad a la hora de aceptar el ingreso de futuros maestros a la carrera docente.



Detalló que toda norma es perfectible y está sujeta a modificación, siempre y cuando sea para ganar en calidad y no para disminuirla.



Informó que en procura de fortalecer la labor de los docentes, la institución que preside ha identificado tres herramientas en las que hay oportunidades de mejora en las actividades cotidianas que tienen los educadores con los estudiantes.



Indicó que en primer término hay que aprender a planificar de forma clara, eficiente, secuencial y ajustada a cronogramas, las políticas curriculares de cada grado y nivel.



Agregó que en segundo lugar se debe de fortalecer las destrezas de cada profesor para implementar lo planificado, así como disminuir lo conocido como brecha de implementación, es decir la diferencia entre lo que se planificó y lo que efectivamente ocurre en el aula, porque es una parte fundamental en el proceso de los aprendizajes.



Por último, añadió que se tienen que ampliar las habilidades del educador para evaluar lo aprendido por el alumnado.



Resaltó que en la actualidad las evaluaciones están alejadas de las prácticas punitivas.

Docentes cualificados impulsan el desarrollo

El pasado presidente de Educa, José Mármol, afirmó que llegar a los niveles de desarrollo socioeconómico y humano a lo que aspira el país, solo será posible desde una perspectiva sostenible con profesionales suficientemente cualificados. En ese sentido, a través de un audiovisual, el vicepresidente de Relaciones Pública y Comunicaciones del Banco Popular, señaló que la necesidad de incrementar la calidad educativa es impostergable, por lo que le preocupa el intento de procurar un esquema de evaluación más laxo, en lo relativo al ingreso de nuevos participantes en el programa docentes de excelencia regido por la normativa 09-15. “Disminuir el rigor en la formación no parecería ser la respuesta adecuada para solventar los males estructurales del sistema educativo y podría azuzar el riesgo de la sostenibilidad en los esfuerzos para mantener la asignación del 4 % del PIB para la educación”, enfatizó. Mármol manifestó que es importante que Educa continúe la labor de acompañar al sistema y sus actores en la vigilancia sobre la calidad que tiene el gasto orientado a las políticas de educación.