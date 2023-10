El Banco Popular Dominicano y Acción Empresarial por la Educación (Educa) anunciaron la vigésimo séptima edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo 2023, a celebrarse del 17 al 18 de noviembre, en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua de esta ciudad.



“Maestros profesionales, familias comprometidas” es el tema que convoca esta nueva edición del cónclave educativo, que considera que el fortalecimiento del binomio escuela-familia constituye el sostén de un aprendizaje efectivo y del logro de la educación de calidad que el país necesita.



En tal contexto, se abordará el papel del hogar como socio estratégico en el aprendizaje de los estudiantes y cómo los educadores deben apoyarse en la familia.



Las informaciones se compartieron en un almuerzo conversatorio, auspiciado por el Banco Popular, al que asistió un nutrido grupo de líderes de opinión y de medios de comunicación, representantes de la comunidad educativa y empresarial, autoridades oficiales y relacionados del ámbito pedagógico.



El evento estuvo encabezado por los señores Mariel Bera, vicepresidenta de Relaciones Corporativas y Banca Responsable del Banco Popular; María Waleska Álvarez, presidenta de Educa; Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y Pablo Ulloa, defensor del Pueblo.



Busca dotar de herramientas y de estrategias para acercar a la familia



Los organizadores explicaron que el involucramiento de la familia es clave para asegurar un mejor nivel de desempeño de los estudiantes en todos los niveles de la enseñanza.



La presidenta de EDUCA resaltó que la organización procura el objetivo de que la familia regrese al entorno de la escuela y se convierta en un socio del aprendizaje.



“Los niveles de aprendizaje que hoy registran las pruebas nacionales, regionales e internacionales siguen mostrando una gran oportunidad de mejora para nuestro país. De ahí que en Educa creamos firmemente en el profesionalismo, en la meritocracia y en la dedicación de los maestros dominicanos, así como en la necesidad de continuar fortaleciendo sus competencias para alcanzar la tan anhelada calidad educativa”, enfatizó María Waleska Álvarez.



En tanto, la vicepresidenta del Área de Relaciones Corporativas y Banca Responsable expresó que el apoyo que el Popular presta a la educación de calidad forma parte de su visión sostenible y subrayó la importancia del congreso de este año para motivar el trabajo conjunto de educadores y familias

“Sin el trabajo aunado de estos dos actores protagónicos no será posible que la educación en nuestro país logre el salto de calidad que tanto ansía la sociedad dominicana”, dijo Mariel Bera.



Principal foro de la educación



Aprendo es el principal y más exitoso foro de profesionales de la educación dominicana, de transcendencia nacional e internacional. Organizado por Educa, reúne a una veintena de empresas, encabezadas por el Banco Popular y la Fundación Propagas. La misión de Aprendo es reivindicar, fortalecer y redefinir el rol de los educadores en el proceso de aprendizaje como la piedra angular del sistema, y orientarles a estar a la vanguardia de los procesos educativos.



Como es tradición, el congreso concita una amplia expectativa, alcanza ya una cifra récord de 500 educadores inscritos y la intervención de más de 300 padres, madres y tutores, que han sido seleccionados y convocados a las plenarias de reflexión colectiva.

Estudio sobre el presupuesto Educación

Un informe de Educa revela que desde la aprobación del 4% para la educación en el año 2013, al Ministerio de Educación le han asignado un presupuesto de US$4.8 billones, inversión que no se ha visto reflejada en el desarrollo cognitivo de los estudiantes.



La presidenta de Educa, María Waleska Álvarez, hizo un llamado a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) a honrar esos compromisos con los que se responsabilizó ante las familias dominicanas, que 10 años atrás lograron la victoria de obtener el 4% para la educación.



El director ejecutivo de Educa, Darwin Caraballo, detalló los resultados del informe que habla de las inversiones que se han hecho para mejorar los niveles cognitivos de los estudiantes en la República Dominicana.



El documento muestra la comparación entre los presupuestos de cada año correspondiente y los resultados obtenidos durante las pruebas nacionales de los mismos.



En este explicó que la inversión en los presupuestos del 2012 hasta el 2022 fue en aumento, sin embargo los resultados en el nivel cognitivo de los estudiantes no fueron los esperados, debido a que no hubo variación con los de los años anteriores.