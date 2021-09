Educación convoca a 2 millones de estudiantes para regresar a las aulas

Padres abarrotan tiendas en busca de escolares ante el regreso a clases; muchos se quejaron de los altos precios.

Más de dos millones de estudiantes regresan este lunes a las aulas en el comienzo del año escolar.

Con un acto en la Escuela General Antonio Duvergé, el Ministerio de Educación (Minerd) dará inicio al periodo lectivo que tendrá unas 40 semanas y concluirá el 22 de julio del 2022.

La docencia será presencial, siendo la primera vez que todo el sistema educativo nacional se reintegra a las aulas desde que fue suspendido el año escolar del 2020 por la propagación del covid-19.

En este 2021, el ente rector de la educación preuniversitaria aprobó el regreso a clases bajo la modalidad semipresencial, pero no todo en el territorio nacional, sino en aquellos municipios donde la positividad del virus estuviese por debajo del 5 por ciento.

En abril, en más de 20 demarcaciones se estaba impartiendo docencia desde las aulas, y para mayo, a pocos días de concluir el año lectivo y tras recibir el visto bueno del Gabinete de Salud, la entidad dispuso la semipresencialidad en las escuelas públicas y colegios privados de todo el país.

Sin embargo, tras surgir una tercera ola de casos positivos al coronavirus, la resolución fue revocada y se decidió concluir el pasado periodo escolar desde la virtualidad.

Prevención

Desde un distanciamiento de 1.5 metros entre cada estudiante cuando están en las aulas, hasta el uso obligatorio de las mascarillas y gel antibacterial en los pasillos de los recintos para el constante lavado de manos, son solo algunas de las normas de bioseguridad que tienen que cumplir los centros educativos para resguardar la salud de los alumnos y de todo el personal en el regreso a clases.

Compras de última hora

Cientos de padres llenaron ayer las arterias comerciales del Gran Santo Domingo en busca de cuadernos, mochilas, libros, uniformes y demás útiles escolares para el inicio del año escolar.

Sin embargo, las quejas no se hicieron esperar por los altos precios de los materiales de estudio a utilizar por los estudiantes en el retorno a las aulas.

“Están caros”, así se expresó la señora Juana Encarnación quien es madre de tres niños, no obstante, pese a su descontento señaló que su responsabilidad es comprarlos porque la educación está ante todo.

“Estábamos confiados de que ellos no regresaban a las aulas pero ahora se la han puesto dura a uno, pero nada hay que mandarlos”, indicó.

Los hijos de María Capellán no corrieron con la misma suerte, su madre contó a este medio que no podrá enviar a sus vástagos a la escuela porque aún no completa la lista de escolares. Lamentó que el Gobierno no socorrió a familias pobres como lo hacían en años anteriores.

Juana Peña es otra de las madres que no va a enviar a sus hijos hoy a tomar docencia porque no tienen mochilas, zapatos ni cuadernos para regresar a clases.

De su lado, Gloria Báez quien en las primeras horas de la mañana había invertido más de 3 mil pesos en escolares para dos infantes, llevará a sus pequeños al centro educativo al que no asisten desde hace un año.

Al igual que otros, dijo que los precios estaban muy elevados por el alto costo de la vida.

No temen a variante

Desde el mes de julio en República Dominicana está circulando la variante Delta del coronavirus.

Así lo dio a conocer el pasado jueves el Ministerio de Salud Pública (MSP), al informar que linaje del virus fue detectado en cinco personas, dos extranjeros y tres dominicanos, en un estudio de secuenciación de 42 muestras de covid-19 enviadas al Laboratorio FioCruz en Brasil entre el 21 de julio y el 14 de agosto.

Según especialistas, la mutación de preocupación puede ser responsable de la intensificación de las infecciones de covid-19 porque es mucho más contagiosa y tiene mayor propagación que las anteriores.

Empero, para padres como Leto de la Cruz, la presencia de la variante Delta no es justificación para no enviar a su hija a clases.

El señor invitó a la ciudadanía a seguir usando las mascarillas y mantener el lavado de manos para evitar el contagio de la enfermedad.

Asimismo, Danerys Heredia quien tiene cuatro nietos en edad escolar, aseguró no tener miedo porque estos estarán seguros en la escuela.

Del mismo modo, Yohana Morales declaró que cumpliendo con todas las medidas acudirá con su hijo a clases.

Ministro garantiza desarrollo de la docencia

En caso de producirse un aumento de contagios del coronavirus, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, señaló que reforzaron el protocolo sanitario para preservar el desarrollo de la docencia. En el almuerzo semanal del elCaribe y CDN, el funcionario explicó que las escuelas dispondrán de un área para aislar a los estudiantes que presenten síntomas de la enfermedad, donde se les evaluará, y se tomarán las medidas correspondientes si resultan positivos al padecimiento. De informarse el hallazgo de varios afectados, dijo que cerrará el centro, pero afirmó que la orden no afectará al alumnado porque estos regresarán a la virtualidad.