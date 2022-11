Email it

El excónsul de Haití en República Dominicana y presidente de la fundación Zile, Edwin Paraison, comparó el proceso masivo de deportación de haitianos con el plan de repatriación que ejecutó el fenecido expresidente Joaquín Balaguer en 1991.



Paraison recordó que después de una participación del expresidente Jean-Bertrand Aristide en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que cuestionaba la forma en que República Dominicana estaba realizando las repatriaciones, el régimen de Balaguer decidió intensificar las deportaciones, mediante un decreto que ordenaba expulsar a los menores de 16 años y a los mayores de 65.



El exdiplomático ofreció estas declaraciones al participar en el programa Despierta con CDN, en el que también expresó que para ese entonces “hubo una situación que provocó una reacción del difunto expresidente Balaguer”.



Señaló que en medio del contexto actual de las deportaciones masivas de haitianos, se produjo un llamado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que solicitaba a los distintos países receptores de migrantes haitianos que respeten los derechos de estos ciudadanos.



“Entiendo que no fue solamente a la República Dominicana, pero de todos modos, provocó una reacción de parte del presidente (Luis Abinader) y, también, se dispuso una repatriación que, podemos decir, es una repatriación masiva vistas las cifras ofrecidas por el mismo Gobierno, y también cuando comparamos esas cifras con las organizaciones que están recibiendo a los repatriados”, comentó.



Aunque reconoció que no se pueden evitar las repatriaciones en una isla con dos pueblos separados, cuestionó la falta de planificación y que el proceso lo ejecuten fuerzas que no están entrenadas para eso.

Reconoce derecho de RD a repatriar extranjeros

Paraison dijo entender que República Dominicana tiene el derecho a repatriar a los extranjeros que no cumplen con los requisitos migratorios para permanecer en el país, de la misma forma en que Estados Unidos lo hace.



“Estados Unidos deporta dominicanos, deporta haitianos, pero siempre se hace una coordinación entre los gobiernos”, dijo.