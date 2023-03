El informe de derechos humanos del Departamento de Estados de los Estados Unidos correspondiente al año 2022 hace énfasis en los “malos tratos” que las autoridades dominicanas han dado a los migrantes haitianos y a sus descendientes en el país.



En el documento publicado por las autoridades estadounidenses se reitera lo relacionado al abuso por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, los cuales han matado a 170 personas dentro de los cuales se citan varios casos de migrantes haitianos.



Dice que recibieron informes de homicidios y muertes inexplicables ocurridos durante operaciones de migración, que se ampliaron considerablemente en el segundo semestre del año y un ejemplo de ello fue la muerte de la ciudadana haitiana, Delouise Estimable, mientras se encontraba bajo custodia de la Dirección General de Migración (DGM).



“Los padres de la víctima alegaron que ésta había sido golpeada por agentes de migración y encerrada en un camión de detención antes de su muerte. No hubo indicios de que la DGM investigara el caso o tomara medidas”, relata el informe.



“Un grupo de siete individuos, entre ellos tres militares, mataron a un nacional haitiano e incendiaron ocho viviendas en el sector La Rosa, del sector Majagual, en una zona montañosa del municipio Galván, provincia Bahoruco”, detalla también el Departamento de Estado.



Refiere que según un informe, en marzo, agentes de la DGM mataron a tiros a un joven haitiano en su casa e hirieron a otro durante una redada en una zona residencial de Las Matas de Farfán, provincia de San Juan.



En tanto que al hacer referencia a los casos de dominicanos que murieron luego de estar bajo custodia judicial mencionaron los de José Gregorio Custodio, Richard Báez y David de los Santos, indicando que policías implicados en los incidentes fueron suspendidos y entregados a la Fiscalía General para su enjuiciamiento.



Severo y degradante



Indica que ONG y otros observadores expresaron su preocupación por el trato severo y a menudo degradante que las autoridades migratorias daban a los migrantes haitianos indocumentados y a los apátridas de ascendencia haitiana durante las operaciones de detención y deportación y en los centros de detención de la DGM, en particular el centro Haina.



“Entre los motivos de preocupación figuraban detenciones arbitrarias, malos tratos físicos a los detenidos, entradas en domicilios sin orden judicial, revocación o destrucción de documentos de identidad, robo de efectos personales por agentes de migración, reclusión de niños en celdas con adultos, violencia sexual, acceso inadecuado a atención médica durante todo el proceso de deportación; deportación ilegal de niños no acompañados y madres embarazadas o lactantes, y otros tratos hostiles o abusivos”, señala.



Relata que en noviembre, durante la intensificación de las operaciones de migración ordenadas por el presidente Luis Abinader, se vieron a agentes de migración golpear con palos a detenidos, entre ellos, dos ciudadanos haitianos que recibieron golpes tan fuertes que quedaron inconscientes, hasta el punto de que fue necesaria la intervención de profesionales médicos de urgencias.



Indica que los centros de detención de migrantes estaban abarrotados, sin acceso a camas ni asientos, falta de acceso a aseos y que algunos detenidos hacían sus necesidades en el lugar donde estaban recluidos. Además de que había falta de acceso a alimentos o agua.



“También hubo informes creíbles de que agentes de la DGM cometieron actos de violencia sexual contra detenidos y de que la DGM no tomó las precauciones necesarias para separar a los detenidos de sexo masculino y femenino o separar a los adultos de los niños en sus centros de detención”, puntualiza.

Canciller reconoce desafíos en DD. HH.

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, reconoció que existen desafíos en materia de derechos humanos, tal como señala el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Entrevistado en el programa Despierta con CDN, Álvarez apuntó que aunque reconoce la existencia de retos en materia de derechos humanos, también expresa desacuerdo con el informe del organismo estadounidense.



“Los informes del Departamento de Estado adolecen de un problema muy grave y es que no son renovados cada año… no empiezan desde un punto cero… y ahí se encuentra un Gobierno nuevo arrastrando asuntos del pasado”, puntualizó el canciller dominicano.