Estados Unidos, principal emisor de turistas hacia la República Dominicana, emitió recomendaciones de precaución a sus ciudadanos con intenciones de viajar al país debido a la delincuencia.



El Departamento de Estado de los Estados Unidos aconsejó a sus nacionales al entender que “los delitos violentos, incluidos los robos a mano armada, los homicidios y las agresiones sexuales, son motivo de preocupación en toda la República Dominicana”.



El organismo les advierte a sus ciudadanos de los posibles peligros que pueden encontrar en la capital y en el Gran Santo Domingo, para que tomen las precauciones de lugar.



“El desarrollo de un cuerpo de policía turística profesional, la institución de un sistema 911 en muchas partes del país y una concentración de recursos en las áreas turísticas significa que estas tienden a estar mejor vigiladas que las áreas urbanas como Santo Domingo”, reza el comunicado colgado en su página web el Departamento de Estado.



Por la misma vía, indica que la amplia disponibilidad de armas, el uso y comercio de drogas ilícitas y un sistema de justicia penal débil contribuyen al alto nivel de criminalidad en una escala más amplia. Hace un mes el Departamento de Estado hizo una advertencia similar.



Las recomendaciones



“Ten cuidado de tu entorno, no te resistas físicamente a ningún intento de robo y no muestres signos de riqueza”, son algunas de las recomendaciones que establece el Gobierno de EE.UU. a sus ciudadanos.



El gobierno norteamericano también pidió a sus ciudadanos que sigan los consejos de los operadores turísticos y del resort con respecto a las preocupaciones locales de seguridad y protección e incluirse en el Programa de Inscripción de Viajero Inteligente (STEP) para recibir alertas y hacer que sea más fácil ubicarlos en una emergencia.



PN dice delincuencia ha disminuido en el país



A pesar de estas alertas migratorias, las autoridades dominicanas aseguran que la criminalidad ha disminuido de forma considerable con la implementación de varias estrategias de seguridad ciudadana en el país.



Recientemente, el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then destacó que las fuerzas policiales, diseminadas en todo el país, trabajan para mantener a raya a los delincuentes para evitar daños a los ciudadanos.



A través de un comunicado, la Policía señaló que “las labores de inspección, registros y vigilancia en todas las regionales de la Policía han dado como resultado una caída en los indicadores delictivos”.