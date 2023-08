Email it

El 1ro de agosto de 1952, por primera vez se ve una imagen en la televisión siendo esta la bandera dominicana. La primera estación fue “La voz dominicana”, propiedad de Petan.

Uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia de la comunicación en la República Dominicana ocurrió un día como hoy 01 de agosto, cuando se encendió por primera vez la señal de televisión en el país.

Hoy el país cumple 71 años de la primera transmisión de un programa televisivo en 1952, cuando el canal 4 de La Voz Dominicana dejó marcado el inicio de una nueva era en el entretenimiento.

La Voz Dominicana inaugurada durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, tuvo como primer programa “Romance Campesino” protagonizado por María Cristina Camilo.

Durante la década de los 50 en el continente Americano sólo existían cinco países en los que operaban canales de televisión y la República Dominicana se convirtió en el sexto, en aquel entonces, sólo superado por Estados Unidos, Brasil, México, Cuba y Argentina.

Otras teledifusora

Posterior al canal 4, le siguieron otras teledifusoras como Radio HIN Televisión (Rahintel) en el año 1959, primer canal de índole privado. 10 años más tarde surgió Color Visión (canal 9), primer canal a color en el país.

En 1974 fue fundada la cadena de televisión (Telesistema), pero sus transmisiones iniciaron en el 1976, a Telesistema le siguió “Tele Antillas” en el 1979, uno de los más modernos en ese momento. Con el pasar del tiempo fueron apareciendo nuevas plantas televisoras hasta llegar a la cantidad con tiene el país hoy en día.

A los largo de estos 71 años algunos comunicadores mantiene la discrepancia en, sobre si la televisión ha evolucionado o no; tal es el caso de Juan Carlos Albelo, productor y director para radio, y televisión, quien sostiene que, “La televisión no ha tenido una evolución, yo diría que se ha movido y adaptado a las nuevas tecnologías, pues el contenido sigue sin tener un cambio drástico y continúa siendo muy similar desde su inicio. No ha tenido una transformación, en sí”.

No obstante, otros medios y comunicadores resaltan que la televisión si ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios tecnológicos y culturales, continuando su importante rol como medio de comunicación y entretenimiento para todos los dominicanos.