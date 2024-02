En 2023, la economía fue la principal preocupación de los dominicanos, según Encuesta Barómetro de Las Américas

Igual que en la generalidad de países de América Latina y el Caribe, más del 60% de los ciudadanos dominicanos tienen la percepción de que la mayoría de los políticos son corruptos.



El dato de que un 62% de la población local percibe que la mitad o todos los políticos dominicanos son corruptos sale a relucir en la Encuesta Barómetro de Las Américas, República Dominicana 2023: “Tomándole el pulso a la democracia”.



Esta cifra se aproxima al promedio para la región. Y en el caso del país, la percepción de corrupción está generalizada entre los dominicanos, sin registrarse diferencias significativas por género, edad, riqueza ni educación.



Hombres y mujeres son igual de corruptos



Es decir, en 2023 fue la primera vez, con un 55%, que son más las personas que creen que la corrupción es tan frecuente en hombres como en mujeres en la República Dominicana; las encuestas anteriores mostraban que la mayoría consideraba que los hombres eran más corruptos.



Así lo establece la investigación dada a conocer por LAPOP Lab de la Universidad de Vanderbilt, con auspicio del Gobierno de los Estados Unidos a través de su Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).



De acuerdo con el estudio, presentado ayer en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), los habitantes de las áreas urbanas son más propensos a pensar que la mayoría de los políticos son corruptos que quienes residen en zona rural.



Hay razones para pensar así



En este capítulo se resalta que los casos de corrupción de alto perfil han sido cada vez más comunes en la República Dominicana en los últimos años.



“En respuesta, grupos anticorrupción han organizado demostraciones con miles de participantes para exigir el fin de la impunidad y de la corrupción gubernamental”, apunta el documento.



Sobre el particular agrega que “estas protestas cobraron fuerza después de que más de 20 oficiales de gobierno, incluyendo a los exministros de Hacienda y Obras Públicas y el exjefe de gabinete del expresidente Danilo Medina, fueran detenidos debido a una investigación de corrupción. Dados estos recientes acontecimientos, no sorprende que la mayoría de los dominicanos vean a los políticos como corruptos”, puntualiza.



Desde 2016, el Barómetro de las Américas ha medido la percepción ciudadana de la cantidad de políticos involucrados en la corrupción a través de la siguiente pregunta: pensando en los políticos de la República Dominicana, ¿cuántos cree usted que están involucrados en la corrupción?



Para contestar, los encuestados disponían de las siguientes opciones: ninguno, menos de la mitad, la mitad de los políticos, más de la mitad y todos.



Percepción cae y vuelve a subir



La encuesta precisa que tras una caída de 69% a 59% entre 2019 y 2021, el porcentaje de dominicanos que piensa que la mayoría de los políticos son corruptos se mantiene estable.



“En materia de corrupción, el nivel de acuerdo con la afirmación de que la mitad o todos los políticos dominicanos son corruptos había alcanzado de los últimos siete años su punto más bajo en el 2019, con 59%. Sin embargo, este 2023 la cifra aumentó a 62%, aproximándose al promedio para la región de América Latina y el Caribe”, subraya el informe.



La economía desplaza a la inseguridad como principal problema



La investigación aborda la pregunta ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país? Uno de cada dos dominicanos menciona algún asunto económico como el problema más importante en el país en 2023.



“Las preocupaciones sobre temas económicos han aumentado en la República Dominicana en los últimos años, a pesar del fuerte crecimiento económico en la última década. Actualmente es mucho más probable que los dominicanos de diversos orígenes sociodemográficos reporten que la economía es el principal problema del país, por encima de otros temas”, destaca el estudio.



Al respecto, indica que en el 2023, luego de 15 años la economía volvió a colocarse como el problema más importante entre los dominicanos desde el 2008, cuando más de la mitad de la población vio a la economía como la principal problemática.



En la década y media que pasó, la preocupación por la economía había registrado una marcada tendencia a la baja en el Barómetro, mientras la seguridad se constituyó en casi todo momento como el mayor problema.



Este 2023 y con 50%, la economía vuelve a posicionarse como el problema más importante del país, muy por encima de la seguridad (21%), otros tipos de problemas (21%), y la política (8%).



El Barómetro reconoce esta tendencia, a pesar del crecimiento económico que ha experimentado la República Dominicana en la última década.



¿Quiénes identifican la economía como el problema más importante en la República Dominicana? En promedio, los ciudadanos más jóvenes son más propensos a citar problemas económicos, pero la diferencia es estadísticamente significativa sólo entre dos grupos de edad (44% para edades de 26 a 35 años y 35% para edades de 56 a 65 años).



“Si bien el país se está enriqueciendo a un ritmo más acelerado en comparación con otros países de la región, los dominicanos también están experimentando inflación, brechas salariales, y una falta de empleo de calidad que acompañan su notable crecimiento”, afirma.



Un cuarto de la población reporta haber sido víctima de delincuencia



La victimización por delincuencia en la República Dominicana volvió a los niveles anteriores a la pandemia, puesto que un cuarto de la población reportó haber sido víctima, destaca la investigación

Este 2023, la tasa de victimización por delincuencia reportada por los dominicanos fue de 24%, cifra que queda por encima al promedio regional de 22% en América Latina y el Caribe, que admitió haber sido víctima en los 12 meses previos a la encuesta.



Ecuador reporta el nivel más alto (36%) de victimización por delincuencia en la región, mientras que El Salvador presenta el más bajo (10%). Los datos revelan que la tasa de victimización por delincuencia reportada por los dominicanos volvió a niveles anteriores a la pandemia, casi alcanza el 26% reportado durante los años 2016 y 2019.



En este sentido, los hombres (26%) registran mayores niveles de victimización que las mujeres (22%). Asimismo, los ciudadanos menores de 65 años son más propensos a haber sido víctimas de la delincuencia. Igualmente, la población que reside en áreas urbanas (26%) indica haberla sufrido con mayor frecuencia que quienes viven en áreas rurales (19%).



Introspección colectiva



Los hallazgos presentados no sólo ofrecen una visión de los desafíos enfrentados por diversos segmentos de la población, sino que también sirven como un llamado claro a la introspección colectiva y a la transformación social, concluye la investigación. A través del análisis de los datos del Barómetro de las Américas 2023, se procura iluminar el complejo panorama de las dinámicas políticas y sociales de la República Dominicana.

Información técnica sobre la encuesta

El Barómetro de las Américas es una encuesta de opinión pública multinacional, multirregional y multicultural sobre los valores y comportamientos democráticos de ciudadanos en edad de votar y residentes permanentes en el continente americano.



El trabajo de campo de la encuesta de 2023, con una muestra de 1,596 personas entrevistadas cara a cara, fue realizado por CID Gallup en nombre de LAPOP. La muestra fue desarrollada mediante el uso de un diseño probabilístico multietápico y fue estratificada por las cuatro principales regiones del país: Área Metropolitana de Santo Domingo, Norte, Este y Sur.

Democracia

República Dominicana es uno de los países con más altos niveles de tolerancia hacia personas críticas del sistema político.