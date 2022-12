El 64.5 % de la población dominicana evita salir de noche a la calle por miedo a la delincuencia y el crimen, de acuerdo con los resultados de la encuesta Enhogar-2022 publicada ayer.



La investigación reveló, además, que el 29 % de la población dijo sentir “mucho miedo” por los actos delictivos que se producen en su barrio o comunidad y que el 20.8 % siente “mucho más miedo” en comparación con 2021.



Por estas razones, el 52.8 % de los ciudadanos de entre 25 y 34 años dejó de llevar “mucho dinero” en efectivo y el 38.7 % dejó de usar joyas en los espacios públicos.



De acuerdo con la encuesta, dada a conocer por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el 23 % de las mujeres no se siente nada segura al caminar sola por su barrio o comunidad durante la noche, percepción que tiene el 18.4 % de la población masculina.



Las provincias con mayor porcentaje de población de 15 años en adelante que dejó de salir de noche por miedo a la delincuencia y el crimen son Santo Domingo (74.5 %), Santiago con (74/2 %) y el Distrito Nacional con (71 %).



El 14.3% no posee inodoro en hogar



El informe detalla que el 14.6% de la población del territorio nacional no posee un servicio sanitario de inodoro de uso privado.



De acuerdo con la ONE, los hogares de las provincias de Elías Piña y Monte Cristi, son las que presentan el menor porcentaje de hogares con servicio sanitario de inodoro de uso privado con un 44.1% y 53.8% respectivamente.

“El 37.7% de los hogares en el grupo socioeconómico muy bajo cuenta con servicio sanitario de inodoro de uso privado en el hogar”, dice el informe.



De igual forma, indican que de los hogares con facilidad sanitaria de inodoro, apenas el 20.7% lo tiene conectado a un alcantarillado público.



En otro orden, la investigación arrojó que los dispositivos y servicios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que más poseen los hogares son teléfono celular (91.7%), televisor (76.6%) e Internet (46.1%).



La encuesta se realizó con base en una muestra probabilística de 40,243 viviendas, de las cuales fueron entrevistadas 35,665 que arrojaron una tasa de respuesta de 88.6%.