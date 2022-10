Email it

La tranquilidad ha vuelto a reinar en varios sectores de Villa Mella, Santo Domingo Norte, luego de los intensos patrullajes que en los últimos días ejecutan las autoridades.



Moradores indicaron que luego de los incidentes registrados el pasado domingo 16 de octubre, que provocaron la muerte de tres personas y generaron temor en la ciudadanía, los barrios están “más tranquilos que una foto”.



Este medio confirmó las opiniones de los munícipes al realizar un recorrido junto a un contingente operativo compuesto por agentes de la Unidad Policial Rápida (Lince), del equipo Swat y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).



Las autoridades se mantienen peinando la zona tanto de día como de noche.



Ayer el equipo de elCaribe acompañó el operativo que abarcó varios sectores de la carretera Yamasá, tales como La 28, Mata los Indios, Vietnam, San Felipe, Punta, Canaán I y II, Villa Esperanza y Mata San Juan.



“Está más tranquilo que una foto”



La ola de temor e inseguridad en Villa Mella se desató con la muerte de las 3 personas y varios heridos, en un enfrentamiento que se produjo en el colmado El Nuevo Mundo, en Vietnam.



Luego circularon varios audios, mediante los cuales supuestos delincuentes amenazaban con escenificar una balacera en el barrio Vietnam, de San Felipe y Los Guaricanos de Villa Mella, para vengar la muerte de los asesinados.



Gisell Martínez es una residente de este sector que afirma que la tragedia que ocurrió es un hecho aislado. “El sector siempre ha sido tranquilo y ahora con los patrullajes está más tranquilo que una foto”, expresó a este diario.



Santa de la Cruz corrobora con las declaraciones de Gisell al explicar que las personas que tuvieron el enfrentamiento no son de Vietnam. “Tengo muchos años viviendo aquí y nunca había pasado algo parecido. Esas personas no eran de aquí”.



La señora de la Cruz también afirmó que el patrullaje en los últimos días se ha intensificado. “Vienen varias veces al día. Gracias a Dios estamos bien tranquilos”, añadió.



Mientras que Berenice Martínez, quien reside en Mata los Indios, de donde supuestamente son las personas que mataron a las otras 3 en Vietnam, manifestó que la situación ha sido exagerada y que todo está tranquilo en el populoso sector.



“Aquí es tranquilo, lo que pasa es que muchos medios de comunicación han exagerado. Todo marcha bien y no hay ningún temor en la comunidad”, sostuvo la joven mientras atendía un colmado familiar.



Escuelas, comercios y transporte público han vuelto a operar con normalidad, pero los residentes en la zona reconocieron que sintieron temor por las posibles represalias contra personas inocentes.



Aunque gran parte de la semana pasada las actividades económicas cesaron, el comercio lucia dinámico este domingo.

Arrestan a 42 y ocupan 2,000 gramos de drogas

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con apoyo de la Policía Nacional, se incautaron de más de dos mil gramos de cocaína, marihuana y crack en el municipio de Villa Mella. Las autoridades apresaron a 42 personas, en unos 143 operativos y allanamientos y ocuparon 985 gramos de cocaína, 1,158 de marihuana y 15 de crack, que totalizan 2,118 gramos de drogas. También ocuparon una pistola calibre nueve milímetros con varias cápsulas, tres motocicletas, 15 celulares, ocho balanzas, una mini laptop y dinero en efectivo, entre otras evidencias.