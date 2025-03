El Carnaval del Distrito Nacional regresó ayer al Malecón de Santo Domingo con toda su esplendorosa energía.



Este año, el desfile más emblemático de la capital se llenó de gigantescos diablos cojuelos, comparsas, carrozas, bailarines y personajes que hicieron vibrar a miles de asistentes.



Desde la entrada de la tarde, cientos de capitalinos y visitantes de barrios cercanos se congregaron en la Avenida George Washington para ser parte de este espectáculo cultural, que se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del año.



Las comparsas multicolores, con personajes de grandes alturas, se hicieron notar en el trayecto, simbolizando el regreso del espíritu carnavalesco que caracteriza a la República Dominicana.



La alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, fue la encargada de dar inicio a esta fiesta de la cultura, e invitó a los ciudadanos a disfrutar del Carnaval del Distrito Nacional 2025.



La funcionaria municipal subrayó que la Alcaldía se encuentra trabajando en conjunto con la Unión de Carnavaleros para ofrecer cada año un evento que no solo celebre las tradiciones del pueblo dominicano, sino que también promueva la integración familiar.



“Este carnaval, de manera especial, se ha ido transformando en un evento totalmente familiar”, destacó la funcionaria, que hizo énfasis en la notable participación de niños en las presentaciones de este año.



La alcaldesa añadió que su gestión ha trabajado arduamente para asegurar que las actividades y programas que organiza la Alcaldía contribuyan al bienestar de las familias dominicanas.



“Eso se refleja claramente en el carnaval del Distrito Nacional, que no solo es un espectáculo cultural, sino también un espacio de convivencia familiar y de preservación de nuestras tradiciones”, afirmó.



Dos millones de pesos en premios



El vicealcalde del Distrito Nacional y presidente de la Comisión Organizadora del Carnaval, Stalin Alcántara, destacó que este año el evento contará con un total de dos millones de pesos en premios, tanto para las comparsas individuales como grupales.



Alcántara añadió que, como parte de la innovación de este año, se introdujo un premio especial de 300 mil pesos para la mejor carroza, que en los últimos dos años se ha sido incorporado al desfile, marcando una nueva etapa para esta fiesta popular.



A lo largo de la avenida, los asistentes pudieron disfrutar de una gran variedad de comparsas que competían en originalidad, colores y creatividad. Más de 80 grupos de carnaval desfilaron ante el jurado, que se encontraba apostado en las tarimas instaladas cerca del Obelisco de Santo Domingo, mientras miles de espectadores aplaudían cada paso.



Dedican carnaval a Ortiz Bosch



El Carnaval del Distrito Nacional 2025 ha sido especialmente dedicado a doña Milagros Ortiz Bosch, quien tuvo un papel crucial en la organización del Desfile Nacional de Carnaval en 1983, que marcó un hito en la historia de la celebración.



La exvicepresidenta de la República expresó su agradecimiento y reflexión tras recibir un emotivo reconocimiento de parte de los carnavaleros y la Alcaldía del Distrito Nacional, destacó que este gesto es un tributo al progreso cultural del país y una forma de honrar a figuras emblemáticas que promovieron la identidad cultural de la República Dominicana.



Ortiz Bosch recordó a grandes referentes de la cultura nacional como José Francisco Peña Gómez, Fello Suberví, Dagoberto Tejada e incluso Yaqui Núñez del Risco, quienes, según ella, fueron fundamentales en la preservación y promoción de las tradiciones que definen la dominicanidad.



Además, Ortiz Bosch resaltó que el homenaje recibido de parte de los carnavaleros y la Alcaldía no solo es un reconocimiento personal, sino también un homenaje colectivo a todos los involucrados en la preservación y el fomento de las tradiciones culturales del país.



“Este reconocimiento que me han hecho los carnavaleros y la Alcaldía del Distrito Nacional es un reconocimiento a ellos mismos, a su trabajo y a su esfuerzo continuo por mantener vivas nuestras raíces”, expresó.



Este año, Juan Carlos Núñez, conocido como “Kiko”, fue coronado como el rey del carnaval, mientras que la joven Paulina Ramírez ostenta el título de reina, junto a los cientos de carnavaleros que hicieron del Malecón un derroche de colores, música y alegría.



El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, que la institución continuará trabajando junto a los gobiernos locales para fortalecer el patrimonio cultural, la identidad nacional y el desarrollo de la cultura en todo el país.



Salcedo destacó la importancia de la colaboración entre el Ministerio de Cultura y las autoridades locales para promover iniciativas que preserven las tradiciones autóctonas y fomenten la diversidad cultural de la República Dominicana.



Subrayó que la cultura dominicana es un reflejo de la historia, las tradiciones y las vivencias de los pueblos, por lo que su preservación es crucial para el desarrollo de una sociedad que valore y respete sus raíces.

El carnaval cerró con un gran concierto

La participación musical, otra de las grandes atracciones de la jornada del Carnaval del Distrito Nacional, estuvo a cargo de artistas destacados como Bulín 47, Jey One, Jandy Ventura, Luis Miguel del Amargue y Steffany Constanza, quienes ofrecieron un espectacular concierto de cierre en el Parque Eugenio María de Hostos, frente a los obelisco del Malecón, que hicieron bailar a todos los presentes hasta la madrugada.