El COE lanza operativo y comienza el éxodo hacia el interior

Ciudadanos acudieron ayer a diferentes paradas de autobuses para viajar al interior y disfrutar Nochebuena y Navidad en familia

Con bulto y maleta en mano en las paradas de autobuses comenzó ayer el éxodo de ciudadanos hacia las distintas provincias del país por motivo a la Nochebuena y Navidad.

Pese al ambiente lluvioso que imperó la mañana del jueves en gran parte de la ciudad por la incidencia de una vaguada, los capitaleños acudieron a las estaciones para salir de la ciudad.

Este ambiente se observó en la parada del kilómetro 9 de la autopista Duarte donde los pasajeros abordaron diferentes autobuses.

Los pasajeros ingresaban a las unidades para dirigirse a varios destinosm entre ellos San Francisco de Macorís, Cotuí, Moca y Nagua.

Luisa Domínguez expresó a elCaribe que viajará hacia la provincia Espaillat, específicamente hacia Moca para pasar las fiestas navideñas junto a los suyos.

Dijo que no podía dejar ese viaje para mañana viernes 24, ya que tiene malas experiencias con el atasco en el tránsito que suele producirse.

“Yo me tenía que ir hoy si o si porque si espero mañana no me quiero imaginar que pueda pasar con los tapones y el reguero de gente loca por irse”, comentó la dama.

Mientras que otros ciudadanos aprovecharon la fecha para visitar provincias del sur como Barahona y Pedernales.

Al visitar la Parada del Sur, ubicada en la avenida Duarte con 27 de Febrero, se comprobó este escenario donde muchos abordaron los diferentes autobuses con el propósito de encontrarse con sus familiares.

Tal fue el caso de Mary Medina quien viajó al Naranjal, Enriquillo en la provincia Barahona para disfrutar la cena de Nochebuena junto a los suyos.

Medina dijo que tenía cinco años sin visitar esa comunidad.

La señora que se trasladó al pueblo costero en las primeras horas de la mañana del jueves, exhortó a la población a disfrutar las fiestas con allegados y amigos sin salir de casa.

De igual forma, Dariana Familia que reside en el extranjero, volvió al país después de un año para pasar la temporada navideña con sus padres que viven en San Juan.

La dama que con maleta en manos esperaba la salida del autobús que la llevaría a la demarcación sureña, instó a la ciudadanía a disfrutar con moderación y a evitar los excesos.

Choferes con el grito al cielo por el costo de los combustibles

Aunque esperan que cientos de capitalinos se trasladen a pueblos del interior para la Nochebuena y la Navidad, transportistas se quejaron ante las autoridades porque con los viajes que realizarán durante el asueto, no podrán solventar sus gastos por el alto costo de los combustibles.

Al conversar con este medio, Miguel Ángel Peña, chofer de la ruta de autobuses que traslada personas desde Santo Domingo hacía Hato Mayor, Vicente Noble y Neiba, llamó al presidente de la República, Luis Abinader, enemigo del transporte público.

“El combustible está caro, no hay cuarto ni tampoco pajeros (…), el Gobierno lo que tiene que dar es un bono a los choferes y cobradores”, expresó.

Asimismo, Rodolfo Tolentino, quien conduce una de las guaguas que parte de la Parada de la región sur ubicada en la avenida Duarte con 27 de febrero hasta la provincia Elías Piña, aseguró que el alza de los comburentes ha provocado un descenso de los individuos que van a la demarcación fronteriza para las festividades.

“El pasaje sigue igual pero el flujo de personas está flojo porque subió el costo de la vida”, expuso el conductor, a la vez que mostró pesar, tras afirmar que la demanda de usuarios también será inferior a la de años anteriores a la llegada de la pandemia del coronavirus en el día de hoy.

Seguridad

En la parada de autobuses, miembros del instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) revisaban la legalidad la licencia de los conductores y también observaban las llantas de los vehículos para prevenir accidentes de tránsito.

No obstante, la presencia de agentes de la Policía Nacional era escasa en los alrededores de las estaciones de transporte que viajan al interior.

Contrario a lo que sucedía en las arterias comerciales, como en la avenida Duarte, donde decena de uniformados del cuerpo del orden y de otras instituciones castrense, protegían a las personas de actos delincuenciales.

¡A la calle! Organismos de protección civil velaran por seguridad durante fiestas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) junto a 22 instituciones de socorro inició ayer el operativo “Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2021-2022”.

De acuerdo con el COE, la primera jornada iniciará hoy desde las 2:00 de la tarde hasta las 6:00 de la tarde del próximo sábado 25 de diciembre.

Mientras que la segunda fase comenzará el jueves 30 de diciembre a las 2:00 de la tarde y termina el sábado primero de enero a las 6:00 de la tarde.

Más de 41 mil colaboradores de los organismos que forman parte de la institución de rescate participarán en el operativo que busca reducir los incidentes durante las fiestas navideñas, así como prevenir la intoxicación por alimentos y alcohol, además de orientar a la ciudadanía para evitar los accidentes de tránsito.

Durante el acto de inicio de las labores de asistencia en el Pabellón de las Naciones en el Centro de Los Héroes, donde se desplegaron unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, con su Unidad de Rescate, Personal Médico y de Combate de Incendios, participa en el mismo junto a otras instituciones de servicio, Motorizados de la dirección Central de Policía de Turismo (Politur), así como de la dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Policía Nacional, Defensa Civil, entre otros.

Apoyo en carreteras

Se informó que la población tendrá apoyo de los organismos de protección civil durante su desplazamiento por las principales carreteras y autopistas del país en las horas y días citados.

Asimismo, se ha distribuido dentro del perímetro que abarca el operativo 195 ambulancias, tres helicópteros dispuestos por el Ministerio de Defensa, y que estarán establecidos en puntos estratégicos.

Además, se han integrado 16 equipos de extracción vehicular, 73 unidades de rescate vehicular, dos centros de atención pre hospitalario y 19 talleres móviles.

Regreso seguro

Digesett aseguró que los días 25 de diciembre y primero de enero se instalará un dispositivo de seguridad vial (carreteo) en las principales autopistas y carreteras del país para evitar incremento de accidentes durante el regreso de quienes opten por pasar las navidades en el interior del país.

El director de la Digesett, Ramón Antonio Guzmán Peralta, informó que han incrementado las unidades patrulleras equipadas con radares para salvaguardar los puntos críticos identificados por esa institución.

También, para estas fechas incrementarán la supervisión en motocicleta para controlar los excesos de velocidad, así como los manejos temerarios.

Guzmán Peralta dijo que darán apoyo en la autopista Duarte, 6 de Noviembre, Autovía del Este, carretera de Samaná, entre otras, como una forma de evitar los accidentes de tránsito que tantas muertes suma para la época navideña. “Le exhortamos a los conductores que no violen las señales de tránsito y que respeten a su vez el limite de velocidad indicado en cada vía”, subrayó Guzmán Peralta.

El director del COE, Juan Manuel Méndez García pidió a la población escuchar las recomendaciones de los organismos de protección civil y disfrutar de estas fiestas rodeados por el calor de la familia. Méndez García enfatizó que en este trabajo de prevención la colaboración de los ciudadanos es un elemento de vital importancia, por lo que invitó al pueblo dominicano a ser conscientes de que estas festividades se desarrollaran bajo los protocolos sanitarios para evitar incrementos de contagios por coronavirus. “Es momento de reflexionar y desarrollar conciencia para mantener a salvo la salud y la vida de todos los que te rodean. Evita aglomeraciones y excesos de velocidad”,expresó Méndez García.