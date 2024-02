Dos hermanas, una de siete años y otra que sobrepasa los 12, tienen que luchar con las secuelas que les dejó las agresiones sexuales de su padre.



La desgarradora historia ocurrió en la provincia de Samaná. Un día la hermana mayor bañaba a su hermanita. Con miedo, la infante le cuenta que el padre de ambos le tocaba sus partes íntimas cuando ella se acostaba.



La niña comenzó a contarle a su hermana mayor las estrategias que utilizaba su padre para callarla. “Yo le prometí que no diría nada”, además de que me dijo “que nadie me creería si decía algo, porque soy una niña”.



Con las declaraciones de su hermanita menor, la joven probablemente memoró los dolorosos momentos que viviócuando era más pequeña. Pues, su padre también abusaba sexualmente de ella desdelos seis hasta los doce años de edad.



El expediente del Ministerio Público, además, señala que luego de que el progenitor se enteró que ya se sabía las agresiones que él cometía con la niña de siete años, comenzó a llamar a su hija más grande y amenazarla con darle tres tiros si esta lo denunciaba en la justicia.



Ayer el hombre fue condenado sólo a 10 años de cárcel por el Tribunal Colegiado de Samaná. Por disposición de los jueces padre y verdugo de sus hijas deberá cumplir la condena en la cárcel pública de Samaná.