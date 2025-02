El comunicador especializado en la difusión de información meteorológica, Jean Suriel, destacó que el Estado tiene una deuda pendiente con la República Dominicana en cuanto a la preparación y prevención ante posibles tsunamis.



En una reciente entrevista con el periódico elCaribe, Suriel señaló que, a pesar de que los tsunamis no son fenómenos frecuentes en la región, la falta de concientización y de medidas preventivas específicas sigue siendo un problema importante.



“A nivel de tsunami todavía, todavía el Estado tiene una deuda con la población dominicana en ese sentido”, expresó Suriel, e hizo referencia al reciente aviso emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) luego de un terremoto de magnitud 7.6 que se registró en el mar Caribe cerca de Honduras.



Suriel recalcó la importancia de implementar la señalización en las zonas vulnerables, así como de establecer protocolos claros para minimizar el impacto de un posible tsunami.



El experto destacó que los protocolos deben incluir planes de evacuación, sistemas de alerta temprana y un trabajo conjunto entre las autoridades y la población para garantizar una respuesta.



“En caso de que ocurra un tsunami, la falta de preparación podría resultar en una alta mortalidad, especialmente en zonas costeras”, advirtió.



La falta de infraestructura adecuada y de educación pública sobre cómo actuar frente a este tipo de desastres naturales es una preocupación recurrente, según Suriel. En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno y a las autoridades correspondientes para que asuman la responsabilidad de mejorar los sistemas de alerta, crear campañas educativas y establecer protocolos eficaces para proteger a la población ante un tsunami.



Suriel comparó la situación de la República Dominicana con la de países más acostumbrados a fenómenos sísmicos, como Japón, Chile o México, donde existe una cultura de preparación ante terremotos y tsunamis. En esos países, las personas están educadas desde temprana edad sobre cómo actuar ante este tipo de eventos. “Nosotros, lamentablemente, no tenemos esa cultura”, señaló.



En cuanto a la preparación para los tsunamis, Suriel subrayó que, a diferencia de los huracanes, que dan tiempo de anticipación, los tsunamis son fenómenos impredecibles. Por ello, las autoridades deben actuar rápidamente una vez que se registre el evento sísmico, y las evacuaciones deben ser efectivas dentro de un margen de tiempo determinado.



El comunicador también resaltó la importancia de realizar simulacros para terremotos y tsunamis, y establecer sistemas de comunicación que mantengan a la población informada, como los mensajes instantáneos de alerta que ya se utilizan en países como Estados Unidos.



Además, destacó la necesidad de evacuaciones rápidas en zonas costeras, como se hace en Japón, donde las sirenas de alerta son un recordatorio claro de la acción a seguir.



“Lo primero que se debe hacer ante una alerta de tsunami es evacuar la zona costera en un radio de 2 kilómetros”, explicó Suriel. Este tipo de medidas, dijo, debe ser implementado de forma urgente para evitar que una posible tragedia cause un alto número de víctimas.



Hay que actualizar protocolo



De igual forma, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, Juan Salas, dijo que la República Dominicana no está preparada para enfrentar lo que significaría un tsunami.



Resaltó que actualmente las autoridades se encuentran revisando todos los protocolos en caso de un tsunami.



“Tenemos que actualizar los protocolos a la nueva realidad social, en el país la cantidad de personas que en zonas vulnerables se ha incrementado, lo que tenemos hay que revisarlos. El país se encuentra en estos momentos desde la Comisión de Emergencia actualizando los protocolos de todo el país”, indicó.



Emitirán mensajes alerta de tsunami



El presidente de la República, Luis Abinader, informó que el Gobierno está gestionando una importante medida preventiva para mejorar la respuesta ante fenómenos naturales como un tsunami.



Dijo que en colaboración con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), se implementará un sistema de alerta general que enviará mensajes instantáneos a los celulares de la población en caso de eventos de gran magnitud, como el tsunami.



Durante LA Semanal con la Prensa, Abinader aseguró que no pasarán más de dos meses para que esta medida preventiva esté funcionando a nivel nacional, con el objetivo de mantener informada a la población.

¿Qué es y cómo se produce un tsunami?

Durante la entrevista, Suriel explicó que muchas generaciones en la República Dominicana no están familiarizadas con los tsunamis, debido a que el último gran evento de este tipo ocurrió en 1946.



“Todavía hay muchas personas que no saben lo que es un tsunami”, afirmó, y destacó que uno de los factores clave para que un tsunami se produzca es un terremoto en el lecho marino, con una magnitud superior a los 6.5 o 7 grados.



El experto explicó que un tsunami es una serie de olas gigantes que se originan cuando ocurre un cambio repentino en el fondo marino, generalmente debido a un terremoto, lo que provoca un desplazamiento masivo de agua, lo que genera una serie de olas de gran tamaño que se propagan a través del océano a gran velocidad.



El comunicador especializado en meteorología también señaló que la costa dominicana es particularmente vulnerable a este tipo de fenómenos debido a su geografía.



Con más del 70 % de su territorio costero, desde Pedernales hasta Montecristi, una posible generación de un tsunami afectaría significativamente a todo el país. Suriel destacó que, en el caso de que un terremoto similar al reciente ocurrido en el mar Caribe hubiera generado un tsunami, la península de Barahona, San Cristóbal y Santo Domingo y otras zonas cercanas habrían sido las más afectadas.